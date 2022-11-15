Bunu yapmadan önce tekrar düşünün! AYM'den WhatsApp kararı

Bugün Resmi Gazete'de paylaşılan AYM tarafından alınan 21/9/2022 tarihli ve 2019/25604 başvuru numaralı karar, işveren tarafından çalışanlara temin edilen teknolojik cihazların kullanımına yönelik emsal teşkil edecek. Zira Anayasa Mahkemesi, işverenin WhatsApp mesajlarını okumasını hak ihlali olarak değerlendirdi.

Anayasa Mahkemesi, WhatsApp mesajlarını haberleşme hürriyeti olarak değerlendirdi!

Özel sektörde çalışan milyonlarca insan şirketleri tarafından temin edilen akıllı telefon, bilgisayar ve tablet gibi teknolojik ürünleri kullanıyor. Bu cihazlarda yer alan kişisel verileri konusunda ise oldukça dikkatli davranıyorlar.

Örneğin şirket tarafından temin edilen bir bilgisayarda yedeği olmayan kişisel dosyalarınızı ve verilerinizi bulundurmamanız tavsiye edilir. Çünkü ufak bir güncelleme veya sistem açığı nedeniyle ilgili çalışanların yapacağı müdahale sırasında bu verileriniz açığa çıkabilir veya silinebilir.

Resmi Gazete'de yayında! Araçlara alkol kilidi geliyor

Fakat işin bir de özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyeti tarafı bulunuyor. Anayasa Mahkemesi tarafından alınan WhatsApp kararı da bu konuda emsal niteliği taşıyor. Zira 21/9/2022 tarihli ve 2019/25604 başvuru numaralı karar ile çalışanının mesajlarını okuyan işveren suçlu bulundu.

Kararın detaylarına baktığımızda ise aslında AYM'ye ulaşan davanın konusunun sonuçtan farklı olduğunu görüyoruz. Özel bir şirket çalışanının sözleşmesi feshedilerek işten çıkarılıyor. Gerekçe olarak da bu kişiye verilen telefonun incelenmesi ve mesajlaşmalarında görülen olduğu bildiriliyor.

İşten çıkarılan şahıs ilk olarak feshin haksız olduğuna dair bir dava açarak kaybediyor. Fakat daha sonra AYM'ye giderek özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuruda bulunuyor.

Açıklamasında ise iş akdinin haksız olarak feshedildiğini, feshe dayanak yapılan mesajlaşma içeriklerinin bir suretinin fesih bildirimine eklenmediğini, yazışmaların hayal mahsulü olduğunu, şirketin verdiği telefon hatlarının çalışanların özel hayatlarında da kullanıldığını, bu yazışmaların kişisel veri olarak korunması gerektiğini söylüyor.

Bunun sonucunda AYM de iletişimin denetlenmesi ve kişisel verilerin işlenmesi sürecinin şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi ve de bunun gereği olarak süreçle ilgili çalışanlara işveren tarafından önceden bilgilendirilme yapılması gerektiği şeklinde bir karar aldı. Ayrıca amacı aşacak şekilde sınırlama ya da müdahaleye izin verilmemesi gerektiği söylendi.