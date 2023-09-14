Bundle AI ile Clickbait Başlıklara Son

Yukarıdaki gibi başlıklar sizin de tüylerinizi diken diken etmiyor mu? Fazla iddialı, hatta aldatıcı, konu hakkında hiçbir açıklama içermeyen başlıklar? Bundle, alanında bir ilk olan clickbait başlıklarla mücadele eden teknolojisi Bundle AI ile internet haberciliği ekosistemini daha güvenilir hale getiriyor.

Bundle'ın yeni hizmeti, internet haberciliğinde yeni bir çağ başlatıyor

"Bir click alayım da, gerisi ne olursa olsun" tuzağına düşmeyenimiz var mı? Mecralar arası rekabet arttıkça clickbait başlıklar da daha yaratıcı hale geliyor, en deneyimli internet kullanıcısını bile aldatabiliyor. Bundle'ı daha da zeki hale getiren Bundle AI teknolojisini okurlarımız bu tuzaklara düşmesin, zaman kaybetmeden aradığı güvenilir bilgiye derhal ulaşsın hedefi ile hazırladık.

Bundle, her zaman önemsediği kullanıcı deneyimini bir üst noktaya taşımak için geliştirdiği Bundle AI'a generative AI teknolojisini kullanıyor. Süreç, okurlarımızın gördüğü clickbait başlığı raporlaması ile başlıyor. Kullanılan başlığı ve ilgili haberi inceleyerek konteksti anlamlandıran Bundle AI, yanıltıcı bir uygulama olduğunu düşünürse haberi özetleyen yeni bir başlık hazırlayarak ilgili makaleyi daha kullanıcı dostu hale getiriyor.

Yapay zeka ile oluşturulan reklamlara ceza yağdı!

Generative, yani üretken yapay zeka olarak nitelediğimiz Bundle AI, Bundle okurları clickbait başlık önerdikçe öğrenmeye, öğrendikçe bağlamdan daha iyi sonuçlar çıkarmaya ve daha da başarılı başlıklar üretmeye devam ediyor. Böylece Bundle, her clickbait raporlaması ile daha akıllı hale geliyor.

Deneysel yapay zeka uygulamaları ile yakından ilgilenen Bundle Co-founder'ı Enes Danış, Bundle AI için şöyle diyor: "Yapay zekayı sadece kullanmak için kullanmadık; bir probleme çözüm bulmak, fayda yaratmak, okurlarımıza yolculuklarında gerçek bir iyileştirme yaşatmak istedik."

Kendini bir haber uygulaması değil teknoloji girişimi olarak konumlandıran Bundle, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sektöründe ilk kez denenen teknolojiler üretmeye devam edecek.