Bulut depolama ücretleri artıyor!

Enflasyonun yanı sıra enerji krizi de kendisini göstermeye başlamışken veri depolama merkezlerinin de durumdan olumsuz etkileneceği ortada.

Ukrayna'da savaşın başlamasının ardından birçok devletin Rusya'ya olan yaptırımları sonrasında enerji maliyetleri önemli ölçüde artmış durumda. Elektrik üretimi konusunda Rusya'dan alınan doğal gaza ihtiyacı olan ülkeler, özellikle kış aylarına yaklaştığımız bu dönemde enerji krizi ile karşı karşıya.

Enerji krizi veri depolama hizmetlerini de olumsuz etkiliyor

Gelen son raporlara göre Avrupa'da faturalar yüzde 50 oranında artmış durumda. Bu tür bir enerji krizinin ortasındayken veri merkezlerinin de durumdan olumsuz etkileneceği ortada. Bulut depolama merkezlerindeki meydana gelecek maliyet artışı ise kuşkusuz müşterilere yansıyacak.

Geçtiğimiz yıl İngiltere'nin Manchester bölgesinde yer alan M247 isimli merkezi bulut hizmetleri sağlayıcısı fiyatları yüzde 161 oranında artırmıştı. Fransa merkezli bulut sağlayıcıları OVHcloud ve Almanya merkezli Hetzner de geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklama ile yüzde 10'luk bir zam yapacaklarını belirttiler.

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İlk çıktığı dönemden bu yana fiyatları dünya genelinde düşen bulut depolama hizmetlerinde artık zam dönemine girmiş gibi görünüyoruz. Google Cloud, Mart ayında yaptığı bir açıklama ile fiyatlarını artırdıklarını ifade etmişti. Enflasyonla birlikte artan maliyetler, şirketleri maalesef bu tür önlemler almaya itiyor.

Çoğu Avrupa merkezli bulut depolama hizmetleri için 2023 yılının zor geçeceği tahmin ediliyor. Bu şirketler için enerji maliyetleri, genel satış maliyetinin oldukça önemli bir yüzdesini oluşturuyor. Rusya ile yaşanan gerilim nedeniyle ise maliyetlerin yakın zamanda düşmesi beklenmiyor.

Çoğu şirket artan maliyetlerden yakınırken Microsoft da bunlardan bir tanesi oldu. Teknoloji devi tarafından yapılan açıklamaya göre şirket bu yıl içerisinde 800 milyon doların üzerinde ek enerji maliyeti ile karşılaşmış durumda. Microsoft bu konuda çeşitli önlemler almak zorunda olduklarını belirtti.

Tüm dünya enflasyonla mücadele ederken diğer yandan da Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle oluşan enerji krizi sorunları ikiye katlamış durumda. Peki siz bulut depolama hizmetlerinde yaşanacak olası zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.