Buhar kazanlı ütü farkları nelerdir?

Buhar kazanlı ütü, ev işleri arasında zaman ve emek gerektirebilen ütüleme işi için ideal bir seçenektir. Buharlı modellerin konforlu ve kolay kullanımı sayesinde kıyafetleriniz kısa sürede kullanıma hazır hale gelir. Çeşitli özelliklere sahip bu cihazlar pratik olması bakımından avantajlıdır. İki farklı teknoloji kullanan bu ütü seçenekleri arasındaki farkları keşfetmek için yazıyı incelemeye devam edebilirsiniz.

Buhar kazanlı ütü nedir?

Buhar kazanlı cihazlar; isminden de anlaşılabileceği üzere ilave bir buhar kazanına sahiptir. Ürün, içerisinde su haznesi bulunan standa oturtulur. Bu bölüm içerisine normal cihazlardan çok daha fazla su alır. Haznenin gövdeyle bağlantısı ise bir boru aracılığıyla sağlanır. Buharlı ütü, kıyafetlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde düzleştirebilmeniz için ekstra buhar üretir. Buhar yoğunluğu ise kumaşa göre ayarlanabilir.

Cihaz tabanında bulunan gözenekler buharın yayılmasını sağlarken minimum düzeyde su tüketir. Basınçlı ve basınçsız olmak üzere buharlı ütü modelleri ikiye ayrılır:

Basınçlı buhar kazanlı ütü

Dakikada ortalama 10-140 gram buhar basıncı üretmesiyle işlem için gereken vakti yarıya düşürür. Farklı kazan büyüklüklerine göre ürün çeşitleri bulunur. Cihazın yüksek basınç üretebilmesi enerjiden tasarruf etmenize olanak tanır.

Basınçsız buhar kazanlı ütü

Dakikada ortalama 80-108 gram buhar üretir. Bu sayı kazanı olmayan cihazlara oranla iki kat daha fazladır. Normal ürünler dakikada 40 gram buhar üreterek çalışır. Bu nedenle basınç sistemine sahip cihazlara göre daha fazla güç harcamanız gerekebilir.

Buhar kazanlı ütü almadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Buhar kazanlı cihazlar, geleneksel ürünlere kıyasla daha etkili buhar üretimi ve kumaşlara derinlemesine nüfuz etme kabiliyeti ile dikkat çeker. Ancak makinenizden istediğiniz performansı elde edebilmeniz için seçiminiz sırasında özelliklerini iyi incelemeniz gerekir.

Peki, ütü alırken nelere dikkat edilmeli? Genel olarak göz önünde bulundurmanız gereken detaylar şu şekildedir:

Ütünün Gücü: Buhar gücünün yüksek olması, kıyafetlerin kısa sürede ütülenmesini kolaylaştırır. 2400-3000 W arasında tercih edeceğiniz cihazlar, pratik ve keyifli bir kullanım imkanı tanır. Homend Jetsteam 1166H, 1167H ve 1173H modellerinde olduğu gibi yüksek Watt gücüne sahip cihazlarla işlem süresini önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

Bar Değeri: Bar, buhar gücü veren basıncı ifade eder. Ortalama 5 ve üzeri bir değer, ideal basınç gücü olarak tercih edilebilir.

Su Haznesi: Buhar kazanlı cihazların su haznesinin sahip olduğu kapasite büyüdükçe işlem için ayırdığınız süre kısalır.

Taban Yapısı: Ütü önerileri içinde dikkat etmeniz gereken en önemli kriterlerden biri de cihazın yapışmaz tabana sahip olmasıdır. Alüminyum, teflon, paslanmaz çelik ve seramik olmak üzere 4 farklı çeşit arasından ihtiyacınıza uygun olan seçenekleri tercih edebilirsiniz.

Buhar Çıkışı: Dikey yönlü çıkışa sahip cihazlar, özellikle takım elbise gibi kıyafetlerin daha hızlı bir şekilde düzleştirilmesini sağlar.

Buhar Gücü: Kazanlı modellerin en önemli özelliği buhar hacminin yüksek olmasıdır. İşlem sırasında tabandan çıkan buhar, sürekli buhardır. Şok buhar ise inatçı kırışıklıkları kolaylıkla ortadan kaldırır. Dakikada 90 gram ve daha yüksek buhar üreten cihazları tercih ederek kıyafetlerinizi daha hızlı düzleştirebilirsiniz. Dakikada 240 g hızlı şok buhar üretebilen Homend Steamwork 1167H, 1168H ve 1169h gibi modeller ile ihtiyacınız olan güce sahip olabilirsiniz.

Bu özellikleri göz önüne alarak seçtiğiniz ürünle kısa sürede keyifli bir işlem yapabilirsiniz. En uygun ürünü seçebilmek için farklı modelleri karşılaştırabilirsiniz. Karaca'da farklı ütüler arasından seçim yapabilir, üstün teknolojik özelliklerin tadını çıkarabilirsiniz.

Kazanlı ütü ile normal ütü arasındaki farkları

Karaca ütü modelleri; buharlı ve buhar kazanlı olmak üzere birbirinden ayrılır. Bu modeller arasında bazı farklar bulunabilir. "Buhar kazanlı ütü mü normal ütü mü?" sorusunun cevabı kullanıcının tercihine göre değişiklik gösterir. İki cihaz arasındaki farklar genel olarak şunlardır:

Kazanlı modeller, sahip oldukları su haznesiyle oldukça fazla buhar üretir. Buhar gücünün yüksek olması işlem için gereken süreyi kısaltır.

Buhar kazanlı seçenekler en düşük 2000 W gücündeyken standart ürünler ise yaklaşık 1600 W gücündedir.

Kazanlı cihazlardaki taban, buhar çıkışı ve gücüne göre özel olarak tasarlanmıştır. Özellikle buhar çıkışını sağlayan gözenekler normal ürünlerden çok daha fazladır.

Kazanlı modeller ergonomik olmaları ile depolamayı kolaylaştırır.

Normal cihazlarda hazne daha küçük olabilir. Buhar kazanlı modeller yüksek kapasite sunar. Modeli fark etmeksizin inatçı kırışıklıklar kazanlı ürünler yardımıyla kolaylıkla açılır.

Bu hususlara dikkat ederek ihtiyaçlarınıza uygun ütü seçimini rahatlıkla yapabilirsiniz. Karaca'da avantajlı ütü fiyatları ile tercih edebileceğiniz çok sayıda seçenek mevcuttur. Ürünleri ve özelliklerini inceleyerek beklentilerinize yanıt veren ürünü hemen sipariş edebilirsiniz.

Buhar kazanlı ütü kullanım avantajları

Sahip oldukları yüksek performans ile buhar kazanlı modeller oldukça avantajlıdır. Kumaşların kırışıksız bir görünüme ulaşması için harcanan vakit minimum düzeydedir. Konforlu ve pratik kullanımıyla her ev için vazgeçilmez olan cihazların başlıca avantajları arasında şunlar sayılabilir:

Geniş su haznesi, sürekli su doldurma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Buhar çıkışı için taban kısmının gözenekli yapısı kıyafetlerinizin kolay ütülenmesini sağlar.

Yüksek buhar yoğunluğunu basınçla üretir. İşlem için ayrılan süreyi kısaltan bir özelliktir.

Kazanlı cihazların çoğunda bulunan dikey buhar özelliği; ceket, takım elbise ve perde gibi zor düzleşen kumaşları açar.

Her kumaşın yapısına göre farklı ısı seviyelerinde işlem yapma imkanı sunar. Kumaşa zarar vermeden, parlak ve şık bir görünüm kazandırır.

Kıyafetlerinizin pürüzsüz bir görünüme kavuşması için kazanlı cihazların sunduğu özelliklerden yararlanarak işlem süresini azaltabilir, ev işlerinizi daha kısa sürede halledebilirsiniz. Buhar kazanlı ütü tavsiyesi için Karaca'ya göz atarak ihtiyaç duyduğunuz ürünleri bulabilir, hemen satın alabilirsiniz.