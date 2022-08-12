Bu yıl iPhone satışları düşecek mi? Apple'dan riskli hamle

Apple, akıllı telefon satışlarının düşeceği öngörüsüne karşın risk alıyor. Buna göre firma iPhone 14 satışları için önemli bir hamle yaptı.

Bu sene International Data Corporation (IDC) verilerine göre akıllı telefon satışları düştü. Apple ise bu düşüşten pek de etkilenmeyen firmalar arasında. Bu düşüşün gelecek sene de devam edeceği öngörülüyor. Buna karşın Apple riskli bir hamle yapmaya karar verdi. Daha önceki yıllar tedarikçilere en az 75 milyon adet iPhone siparişi veren Apple, geçen sene ilk defa bu rakamı yükseltti. Bu sene satışların daha da düşebileceği sinyallerine karşın firma iPhone 14 satışları için risk alma kararı verdi.

Apple, iPhone 14 satışları için risk alıyor

Her ne kadar Android telefon üreticileri daha çok akıllı telefon satıyor olsa da Apple geçen sene yeniden ikinci sıraya kadar yükseldi. Bunda ise küresel anlamda pazarda yaşanan daralmanın etkisi büyük. Bu daralmaya karşın Apple geçen sene üretim miktarını artırdı.

Bu sene de ortaya çıkan sızıntıya göre firma yine 90 milyon iPhone üretimi yapacak. Aslında daha önce ortaya çıkan habere göre Apple'ın bu rakamı 95 milyona çıkardığı konuşuluyordu. Ancak Bloomberg'in aldığı son bilgilere bakılırsa sevkiyat miktarı geçen sene ile aynı miktarda olacak.

IDC ise 1 Haziran'da yaptığı araştırmada, bu yıl akıllı telefon satışlarının düşme eğiliminde olduğunu ortaya koydu. Buna göre küresel akıllı telefon pazarının 2023 yılında 3.5 oranında küçülmesi beklentiler arasında. Apple ise tüm bu küçülme sinyaline karşın geçen seneyle aynı adette üretim yapmaya karar verdi.

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Bu anlamda Apple'ın iPhone 14 satışları için çok da olumsuz beklentileri olmadığı ortaya çıktı. Buna karşın geçen sene yaşanacağı beklenen düşüşe rağmen Apple büyük bir risk almıştı. Apple bu yıl ise hedefini büyütmeden yoluna devam ediyor. Şirket içinden gelen sızıntıya göre Apple'ın 90 milyon iPhone üretimi yapacak olması, iPhone 14 satışlarının da iPhone 13 seviyesinde olacağı beklentisinden kaynaklı.

Son ortaya çıkan bilgilere göre, Apple bu yıl iPhone 14 serisiyle birlikte yeni bir stratejiye geçiyor. Bu anlamda iPhone 14 Pro serileri ile iPhone 14 ve Max arasında çok daha büyük bir kas farkı olacak.

Buna göre Apple, iPhone 14 ve 14 Max modellerinde A15 Bionic işlemcisine yer verecek. Pro modellerde ise yeni A16 Bionic işlemcisi yer alacak. Bu ilginç kararda küresel anlamda yaşanan çip krizinin etkisi olduğu da teoriler arasında.

Bildiğiniz gibi Apple bu yıl Pro modellerinde çentiği kaldıracak. Bu anlamda firma tasarım anlamında hem kamerada hem de ön tarafta Pro tasarımını farklı hale getirme peşinde.