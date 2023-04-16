Bu pilleri yiyebilirsiniz: Bilim insanları yenilebilir piller geliştirdi!

İtalyan bir araştırma ekibi, gıda maddelerinden yenilebilen piller üretmeyi başardı. Günlük yaşamımızda öğünlerimizin veya atıştırmalıklarımızın bir parçası olan besinlerin enerji depolayabilmesiyle geliştirilen piller, son derece dikkat çekici. Bu pillerin özellikle sağlık alanında geliştirilen teknolojilerde büyük rol üstleneceği öngörülüyor.

Toksik madde içermiyor

Yenilebilir piller, yalnızca besinlerin enerji depolama kapasitesini kullanır. Böylece, günlük hayatta kullandığımız lityum iyon pillerin aksine ağır metallere ihtiyaç duymaz. Bu durum, yenilebilir pillerin 'sağlık' gibi vücutla etkileşimi olan hassas sektörlerde kullanılabilmesine imkan tanıyor.

Gıda maddelerinden üretilen piller için yürütülen bilimsel çalışmalar, 2019 yılında başlamıştı. Aradan geçen zaman içerisindeki faaliyetler sonunda meyvesini verdi. Bu sayede, dünyanın ilk şarj edilebilir yenilebilen pilleri üretilmiş oldu.

Enerji depolamada yeni dönem: Su bazlı piller geliyor!

Elektrik enerjisinin teknolojik buluşlar için son derece önemli olduğu, her birimizin bildiği bir gerçektir. Piller de boyutu küçük olan teknoloji birimleri için vazgeçilmezdir. Yenilebilir piller, elektrik enerjisini dahil edildikleri sisteme en sağlıklı ve güvenli şekilde sağlayabilirler. Bu yönlerinin, gelecekte onları daha sık görmemize olanak sağlayacağını söyleyebiliriz.

Yenilebilir pillerin ilk etaptaki başlıca kullanım alanları; vücut içerisinde kullanılacak küçük tetkik cihazları, gıda analizleri, özellikle sağlık alanı için geliştirilen mini robotlar olacak. Gelecekte ise çok daha geniş bir kullanım alanı olacak gibi görünüyor.

Yenilebilir pillerin bileşenleri son derece tanıdık!

Yenilebilen pillerin başlıca malzemeleri; badem, kapari, aktif kömür, yosun, altın folyo ve su. Bu malzemelerin pil içerisindeki görevleri ise şöyle:

Badem & Kapari : Bu iki malzeme, redoks tepkimesinin gerçekleşebilmesi için gereken anot-katot ikilisini oluşturmakta. Badem içerisindeki riboflavin vitamini anot, kapari içerisindeki kuersetin maddesi ise kanot olarak görev yapıyor.

Aktif Kömür : Kozmetik sektöründe bile sıklıkla karşımıza çıkan aktif kömür, yenilebilir piller içerisindeki iletkenliği arttırmak için kullanılıyor.,

Yosun : Uzakdoğu mutfağının vazgeçilmez üyesi sushide de kullanılan yosun türü olan nori yosunu, pil içerisindeki kısa devreyi önlüyor.

Altın Folyo : Çoğunlukla şeflerin sunum amaçlı kullandığı altın folyo, yenilebilir pillerde dış bağlantıyı sağlamak için kullanılıyor. Bu kullanım, bataryalardaki altın ile aynı mantık çerçevesinde.