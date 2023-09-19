Bu ne hız: Google Bard, yeni bir seviyeye ulaştı!

Google Bard, bugün yeni bir güncelleme alarak çok daha hızlı ve verimli bir hale geldi. Ayrıca yeni yeteneklere de kavuştu.

İçerisinde bulunduğumuz 2023 yılı gelecekte şüphesiz ki yapay zekanın tekrar doğuşu olarak anılacak. Bu sürecin öncüleri arasında olan Google da LaMDA dil ailesini kullanan sohbet temelli yapay zeka aracı Bard ile öne çıkıyor. Üstelik artık çok daha yetenekli. İşte detaylar…

Google Bard, kullanıcıların geri bildirimleriyle kendini geliştirdi!

Google Bard için bugün yeni bir duyuru yapıldı. Yapılan paylaşımda kullanıcılardan gelen geri bildirimler ve yeni nesil geniş dil modeli PaLM2 için yapılan güncellemelerle birlikte dünya genelinde Bard'ın daha önce hiç olmadığı kadar sezgisel, hayalperest ve duyarlı olduğu ve yeteneklerinin hızlandırıldığı söylendi.

Burada özellikle kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin oldukça faydalı olduğu belirtildi. Örneğin cevaplara beğeni ve beğenmeme işaretleri getirilerek yapay zekanın daha sezgisel ve hayalperest olması için özel öğrenme tekniklerinin kullanıldığı açıklandı.

ChatGPT'nin en büyük rakibi: Google Bard nedir ve nasıl kullanılır?

Bunun yanı sıra Bard, artık insanların yaratıcı projelerde işbirliği yapmasına da izin veriyor. Örneğin insanların herhangi bir dilde başlayıp 40'tan fazla dilde ve ülkede devam edilmesine ve de derinlemesine kod yardımı istemelerine veya farklı bakış açılarından yeni konular hakkında daha kaliteli ve doğru bilgi edinmelerine olanak tanıyor.

Bard eklentileri geliyor!

Google tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi:

Bard'ın yeteneklerini genişletmek için Google uygulamalarından ve günlük olarak güvendiğiniz hizmetlerden bilgi çekme önemli bir adım atıyoruz.

Bard artık Maps, YouTube, Oteller ve Uçuşlar'dan gerçek zamanlı bilgileri alabilir ve bunlarla çalışmanıza yardımcı olabilir. Bilgi kaynaklarından ihtiyacınız olanları bir araya getirebilir ve fikirlerinizi daha kolay ve hızlı bir şekilde hayata geçirebilirsiniz. Bu uzantılar varsayılan olarak etkinleştirilir ve istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz.

Artık sadece dünyanın bilgileriyle değil, aynı zamanda Bard'ın yaratıcı ortağınız olarak kendi bilgilerinizle de tek bir yerde işbirliği yapabilirsiniz. Bard'ın Gmail, Docs ve Drive'daki bilgilerle etkileşime girmesine izin verebilirsiniz, böylece kişisel içeriğinizde arama yapabilir, özetleyebilir ve sorulara cevap verebilirsiniz. Google Workspace verileriniz, Bard'ın genel modelini eğitmek için kullanılmayacak ve istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz.

Uzantıların gerçek sihri, onları bir arkadaşınıza konuşur gibi sezgisel ve doğal bir şekilde bir araya getirme yeteneğinizden kaynaklanır. Hayatımızı uygulamalar ve sekmeler arasında geçiriyoruz, ancak uzantılarla Bard artık bu uygulama ve hizmetlerden sadece ihtiyacınız olan bilgileri geri getirebilecek bir dizi yardımcıya sahip. Bu nedenle, Sevgililer Günü için uçuşlar ve planlar için saatlerce araştırma yapmak yerine, Bard'dan sadece Sevgililer Günü'nde uçuşları araştırmasını, havaalanına yakın çiçek satın alabileceği yerleri bulmasını ve özel bir kişiyi şaşırtmak için bir şiir yazmasını isteyebilirsiniz.

Bard için yeni bir yetenek daha sunuluyor. Bu da daha yararlı yanıtlar sağlamak için diğer uygulamalar ve hizmetlerle konuşma yeteneği. Bu henüz yapay zekanın çok yeni olduğu bir alan. Hala öğreniyor ve hızlıca kendini geliştiriyor. Ancak kullanıcıların geri bildirimleriyle daha hızlı yol alınması için kullanıma sunuluyor.

Uzantılara göre örnek sorular:

Maps uzantısı:

" İstanbul'dan Ankara'ya giden en kısa yol nedir?"

"İstanbul'da 5 yıldızlı bir otel bulmama yardımcı olabilir misiniz?"

"İstanbul'un en iyi restoranları hangileri?"

YouTube uzantısı:

"En popüler K-pop şarkısı nedir?"

"K-pop hakkında bir belgesel bulmama yardımcı olabilir misiniz?"

"K-pop'ta yeni olan bir grup hangisidir?"

Oteller uzantısı:

"Paris'te 2 gecelik bir otel odası rezervasyonu yapmama yardımcı olabilir misiniz?"

"Barcelona'da 3 yıldızlı bir otel bulmama yardımcı olabilir misiniz?"

"Londra'da en iyi konumdaki bir otel hangisidir?"

Uçuşlar uzantısı:

"İstanbul'dan New York'a gidiş-dönüş bir uçak bileti bulmama yardımcı olabilir misiniz?"

"Barselona'dan Roma'ya giden bir uçak bileti ne kadar?"

"Londra'dan Paris'e giden en hızlı uçuş nedir?"

Gmail, Docs ve Drive uzantıları:

"Gmail'imdeki tüm e-postaları 'seyahat' etiketiyle filtrelememe yardımcı olabilir misiniz?"

"Docs'umdaki 'proje' dosyasını bulmama yardımcı olabilir misiniz?"

"Drive'ımdaki 'fotoğraflar' klasöründeki tüm fotoğrafları indirmeme yardımcı olabilir misiniz?"

Bard tarafından paylaşılan güncelleme notları

Bard'ın şimdiye kadarki en yetenekli modeliyle tanışın

Ne: Geri bildirimleriniz sayesinde Bard artık hiç olmadığı kadar sezgisel, hayal gücü yüksek ve duyarlı hale geldi. Eğlenceli ve yaratıcı bir iş üzerinde ortak çalışmak, tek bir dilde çalışmaya başlayıp 40'ı aşkın farklı dilden birinde devam etmek, ayrıntılı kodlama yardımı istemek veya farklı bakış açılarından yeni konular hakkında bilgi edinmek için Bard'dan yardım alabilirsiniz. Bard, daha kaliteli ve doğru sonuçlara ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Neden: Hızla iterasyon yapmanın gerekli olduğuna inanıyor, Bard'ın en iyi özelliklerini dünyaya sunmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Geri bildirimleriniz, Bard'ın şimdiye kadarki en yetenekli sürümünü kullanıma sunarak dünyanın dört bir yanında, farklı dillerde ve ülkelerde daha güçlü bir ortak çalışma ortamı oluşturmamıza yardımcı oldu.

Bard'ın yanıtlarını Google It v2 ile bir kez daha kontrol edin

Ne: Google Arama destekli [G] düğmesiyle, Bard'ın yapay zeka üretimi yanıtlarını kontrol edebilirsiniz. Şu an için yalnızca İngilizcede bulunan bu özellikte, Bard'ın yanıtında verilen bir ifadenin güvenilirliği belirlenebiliyorsa bu ifade vurgulanır. Daha fazla bilgi için ifadeyi tıklayabilirsiniz.

Not: Verilen bağlantılar Arama tarafından bulunan içeriklerdir ve bu kaynakların Bard'ın verdiği yanıttan haberdar olduğu anlamına gelmez.

Neden: İnsanlar karmaşık konuları yeni yöntemlerle daha kolay anlamak için yapay zeka araçlarını kullanıyor. Bard ile öğrenme yolculuğunuza devam ederken yapay zeka ile üretilen bilgilerin güvenilirliğinden emin olmanız önemlidir.

Sizinle paylaşılan sohbetlerden yararlanabilme

Ne: Birisi, sizinle Bard'ın herkese açık bağlantı paylaşımı özelliğini kullanarak bir Bard sohbeti paylaştığında, bu sohbeti hesabınızda devam ettirebilir ve onun başlattığı yerden devam edebilirsiniz.

Neden: Yaratıcılık genellikle başkalarının çalışmalarından ilham alır. Ne kadar çok fikirle çalışırsanız gerçek anlamda yenilikçi bir şey bulma olasılığınız da o kadar artar. Bu nedenle başkaları tarafından paylaşılan sohbetleri, kendi yaratıcı yolculuğunuz için bir başlangıç noktası olarak kullanmanızı kolaylaştırıyoruz.

Tüm dillerde desteklenen daha fazla özellik

Ne: Desteklenen tüm dillerde Google Lens ile görsel yükleyebilir, yanıtlarda Google Arama görselleri alabilir ve Bard'ın yanıtlarını daha basit, daha uzun, daha kısa, daha profesyonel veya daha gündelik olacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Neden: Yanıtları ihtiyaçlarınıza daha uygun olacak şekilde değiştirme seçeneğinin sunulması, yaratıcılık sürecinde size daha fazla kontrol sağlar. Resimleri istemlerin bir parçası olarak kullanmak, yeni bir yaratıcılık düzeyinin kilidini açar. Görsellerle desteklenen yanıtlar da fikirlerin hayata geçirilmesine daha fazla yardımcı olabilir.