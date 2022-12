Bu da olmadı! Black Adam hayranlarına üzücü haber

DC evreninden son dönemlerde pek çok önemli haber geliyor. Evrende yeniden yapılandırma yolunda ilerleyen DC, en sevilen ve popüler olan karakterlerinin yeni filmlerini de gözden çıkardı. Bununla birlikte de birçok proje iptal edildi. Son haberler ise Black Adam tarafından geldi. Bilgiye göre Black Adam 2, iptal edildi.

Dwayne Johnson, Black Adam 2'nin olmayacağını açıkladı

Son zamanlarda DC evreninde pek çok ayrılık karşımıza çıkıyor. Wonder Women 3'ün iptal edilmesi ve Henry Cavill'in Superman'e veda etmesinin ardından yeni bir haber de Black Adam tarafından geldi. Ekim ayında vizyona giren Black Adam filminin devamının gelmeyeceği açıklandı.

Black Adam?? pic.twitter.com/b7ZbCJZxBw — Dwayne Johnson (@TheRock) December 20, 2022

Filmin başrol oyuncusu Dwayne Johnson, Twitter hesabından konuyla alakalı bir açıklama yaptı. Johnson'a göre, bir "Black Adam" devam filmi, Warner Bros. Discovery'nin stüdyo bölümündeki DC filmlerinin sonraki aşamasının bir parçası olmayacak.

Superman hayranlarına üzücü veda!

Ünlü isim, yaptığı paylaşımda konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Tutkulu kardeşlerim, Black Adam'ın yeni DC evrenindeki geleceğine dair merakla beklenen haberini paylaşmak istedim.

James Gunn ve ben iletişime geçtik ve Black Adam, hikayenin ilk bölümünde yer almayacak. Ancak DC ve Seven Bucks, Black Adam'ın DC çoklu evreninin gelecek bölümlerinde kullanılması üzere en değerli yolları keşfetmek üzere anlaşmaya vardı.

James ve ben birbirimizi yıllardır tanıyoruz. Her zaman birbirimizin başarısını destekledik. Bugün de bu farklı değil ve ben her zaman DC'nin (ve Marvel'ın) kazanmasını ve iyi kazanmasını destekleyeceğim."

Love @TheRock & I'm always excited to see what he & Seven Bucks do next. Can't wait to collaborate soon. ?? https://t.co/NLwRqBVkd1 — James Gunn (@JamesGunn) December 20, 2022

DC Studios'un başına geçmesinden sonra kendi vizyonunu getirmek için harekete geçen James Gunn ise Johnson'un açıklamasını alıntılayarak, "The Rock'ı seviyorum ve onun ve Seven Bucks'ı neler yapacağını görmek için heyecanlıyım. Yeniden iş birliği yapmak için sabırsızlanıyorum." dedi. Ayrıca Black Adam filmi, gişede 391 milyon dolar hasılat elde etti. Ancak bu hasılata rağmen çok iyi eleştiriler almadı.

Peki, siz Black Adam 2 iptal açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!