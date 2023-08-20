Bu da oldu: Yapay zeka, tuş sesinden şifre çalıyor!

Her geçen gün yeni bir teknolojiyle karşımıza çıkan yapay zeka, bu kez tuş sesi ile şifre çaldığı belirlendi. İşte detaylar!

Yapay zeka, son gelişmelerle birlikte büyük küçük herkesin ilgisini çekmeye başladı. Yazılımları ve gelişmeleri devam eden bu teknolojinin yeni bir yeteneği daha ortaya çıktı. Sahip olduğu yeteneklerle gündeme oturan yapay zekanın şimdi de ses kopyalama yeteneğiyle tuş sesinden şifre çaldığı keşfedildi. İşte detaylar!

Yapay zeka, yazılanları yüzde 95 doğruluk oranıyla aktarıyor!

Teknolojinin her geçen gün geliştiği bugünlerde yapay zeka da farklı özelliklerle karşımıza çıkıyor. Bu kez ise duyanların şaşıracağı yeni bir yetenek keşfedildi. İngiltere'den Durham, Surray ve Royal Holloway Üniversitelerinin yürütmüş olduğu bir araştırma ortaya çıktı.

Bu araştırmaya göre yapay zeka, klavyedeki tuş seslerini dinleyerek yazılanları yüzde 95 doğruluk oranıyla aktarabiliyor. Yapılan araştırmada yapay zeka, 2021 model bir bilgisayarın klavyesinden çıkan sesleri tanımasıyla kodlandı. Görüşme sırasında bir telefon ya da mikrofon aracılığıyla da tuş vuruşunu ayırt etmeyi başardı.

Yapay zeka işinizi elinizden almasın: Türkiye'de geleceğin meslekleri!

Tüm bu aşamaların sonucunda ise yapay zekanın yüksek doğruluk oranıyla tuş seslerini ayırt edebildiği ortaya çıktı. Uzmanlar ise bu durumun ciddi oranda tehlike oluşturduğunu belirtti. Özellikle yapay zekanın bilgisayar korsanları tarafından eğitilmesi durumunda büyük güvenlik sorunları doğurabileceği uyarısını veriyor.

Yapay zeka genellikle karşımıza eğlence veya eğitim amacıyla çıkıyor. Ancak uzmanlar bu teknolojinin kötü amaçlı birinin eline geçtiğinde ne kadar tehlikeli olabileceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra geçtiğimiz hafta yapay zeka kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit eden bir kişinin de yakalandığı haberini yapmıştık.

Tüm bu gelişmeler göz önüne alındığında yapay zekanın kullanıma göre iyi veya kötü olduğu sonucuna varmak mümkün. Gün geçtikçe farklı teknolojilerle ve yeteneklerle karşımıza çıkan yapay zekanın ilerleyen zamanlarda hangi yeteneklerle ortaya çıkacağı merak konusu.

Peki, siz yapay zeka tuş sesi olayı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!