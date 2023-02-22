Bu da oldu! WhatsApp haber dünyasına giriyor

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp, şimdiye kadar hep yaptığı yeniliklerle karşımıza çıktı. Söz konusu güncellemeler ve yenilikler daha çok mesajlaşmayı daha etkili hale getirmeye yönelik oldu. Şimdi ise WhatsApp, özel bir haber bülteni aracı üzerinde çalışıyor.

WhatsApp, haber bülteni aracı üzerinde çalışıyor

Her geçen gün yeni bir olayın ve yeniliğin meydana geldiği dünyamızda haberleri takip etmek zor olabiliyor. Çıkan haberlere göre dünyanın en popüler mesajlaşma platformu olan WhatsApp ise bu zorluk için harekete geçmeye hazırlanıyor. WaBetaInfo'ya göre şirket, bir "özel bülten aracı" üzerinde çalışıyor.

WhatsApp zaten mesajları aynı anda birden fazla kişiye gönderme özelliğine sahip. haber'>Haber bülteni ile ilgili mevcut düşünce ise bu kullanım alanını daha da genişletecek gibi duruyor. WhatsApp ile ilgili değişiklikleri tespit eden WaBetaInfo, bu özellik için "bilgi yaymak için birden çoğa bir araç olacağını" söylüyor.

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WhatsApp, günlük 2 milyar aktif kullanıcıya sahip. Bu durumda da kullanıcı tabanının çok küçük kısmı haber bültenine ilgi gösterse dahi platform bir ay içinde en büyük haber bülteni olabilir. Sonucunda da haber dünyasında önemli bir yere sahip olma ihtimaline sahip.

Tüm bunların yanı sıra haber bültenleri sayesinde kullanıcıların uygulamada daha fazla zaman geçirmesi de mümkün hale gelir. Söz konusu yenilikle ilgili çok fazla detay yer almıyor. Ancak WaBetaInfo, kodu tarayarak ulaştığı bu ipuçları sayesinde aracın şimdilik geliştirme aşamasında olduğunu belirtti.

Söz konusu yeni araçla ilgili olarak WhatsApp tarafından ise herhangi bir açıklama gelmedi. Bundan dolayı da yeni araçla ilgili değişiklikler meydana gelebilir. Ayrıca platform haber bülteni ile ilgili fikrini değiştirip projeyi kaldırma ihtimali de var.

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