Bu da oldu: İşte renk değiştiren telefon Infinix GT 10 Pro!

Bu haftanın başlarında, Infinix'in Ağustos ayının ilk haftasında Infinix GT 10 Pro adlı oyun odaklı bir akıllı telefonu piyasaya süreceği bildirildi. Ayrıca Cyber Mecha tasarımlı Infinix GT 10 Pro'yu Cyber Black ve Mirage Silver renklerinde gösteren özel görseller de yayınlandı. Özellikleri de hemen hemen belli olan Infinix GT 10 Pro şimdi de arka kısmındaki ledler çalışırken görüntülendi. Dikkat çeken bir şey daha var.

Infinix GT 10 Pro'nun arka paneli renk değiştirebilecek!

Arka kapaktaki bu LED'ler, "belirgin ve etkileşimli bir arka ışık arabirimi" oluşturuyor ve kullanıcılar bir oyunu başlattığında devreye giriyor. Bunlar ayrıca yeni bildirimler geldiğinde ve şarj durumu göstergesi niyetine de çalışıyor. Infinix India, telefon hakkında yayınladığı fragman benzeri bir videoda bu ledlerin nasıl çalıştığını bize göstermiş oldu.

Time to choose the dark side, time to choose the newest supervillain in town! The Infinix GT 10 Pro is coming to redefine what a smartphone means. Launching soon. Stay tuned!#GT10Pro #ComingSoon pic.twitter.com/4EU62LwcY2 — Infinix India (@InfinixIndia) July 21, 2023

Ayrıca telefon ile ilgili yayınlanan bir diğer video da sürpriz oldu. Öyle ki bu videoda Infinix GT 10 Pro Mirage Silver modelinin çelik mavisi ve tozlu pembe renklere dönüşen renk değiştiren arka paneli ortaya çıktı. Bu durum telefonun arka kapağı UV ışınlarına maruz kaldığında gerçekleşiyor. İşte telefonun renk değiştirme esnasındaki videosu:

Infinix, GT 10 Pro'nun teknik özellik sayfasını henüz detaylandırmadı, ancak ortaya çıkan bir görüntü, akıllı telefonun perakende kutusunun 18GB (+8GB sanal) RAM ve 256GB depolama ile geleceğini doğruladı. Gereksiz bloatware ve rahatsız edici reklamlardan arınmış bir şekilde kutudan Android 13 tabanlı XOS 13 ile çıkacak. Lansmanı yaklaştıkça Infinix'ten GT 10 Pro hakkında daha fazla bilgi alacağız.

Dengeler değişiyor: 26 GB RAM'li Infinix GT 10 Pro'nun özellikleri belli oldu!

Oyun odaklı akıllı telefonun ne zaman piyasaya çıkacağı hakkında şu an için net bir bilgi olmamakla birlikte telefondan şu an için beklenen tüm özelliklerin tablolaştırılmış halini aşağıda bulabilirsiniz. Birçok ileri seviye teknolojiyi içerisinde barındıran akıllı telefonu özellikle mobil oyun tutkunu kullanıcılar merakla bekliyor.