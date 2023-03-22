Bu akşam Twitch yayınımızda sizlerle sohbet ediyoruz!

ShiftDelete.Net editörü Samet Jankovic bugün akşam saat 18: 30'da Twitch yayınında sizlerle. Yayın boyunca sizlerle sohbet edecek, teknoloji ve oyun dünyasına dair sorularınızı yanıtlayacak. Detaylar haberimizde…

Twitch yayınımızda bol sohbet var!

Her hafta düzenli olarak YouTube ve Twitch üzerinde canlı yayınlar gerçekleştiriyoruz. Bu hafta da Twitch canlı yayınımızda takipçilerimiz, okurlarımız ve abonelerimizle sohbet ediyoruz. Siz de katılmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

ShiftDelete.Net Twitch kanalına ulaşmak için buraya tıklayın

Buna ek olarak, ShiftDelete.Net YouTube kanalının 'Katıl' butonunu aktif hale getirdi. Abone olarak yalnızca Katıl üyeleriyle paylaştığımız ofis içi eğlenceli videolarımıza ulaşabilir ve özel canlı yayınlarımızda direkt olarak soru sorma şansı bulabilirsiniz.

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Ayrıca, artan dolar kuru ve ülkemizdeki vergiler, insanların yeni teknolojilere ulaşmasını her geçen gün daha zor hale getiriyor. Bu nedenle her ay ihtiyaç sahibi bir öğrenciye bilgisayar alma hedefimize kanalımıza katılarak sizler de katkıda bulunabilirsiniz.

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