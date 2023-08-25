BTÜ, depremde zemin sıvılaşmasını önleyen ürün geliştirdi

Bursa Teknik Üniversitesi'nde (BTÜ) Doç. Dr. Eyübhan Avcı ve ekibi, depremde binaların hasar almasına, yıkılmasına ve yan yatmasına neden olan zemin sıvılaşmasını önlemek için ürün geliştirdi. Geliştirilen bor kökenli zemin iyileştirilmesi için Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT) patent tescili yapıldı.

Bursa Teknik Üniversitesi'nde (BTÜ) Doç. Dr. Eyübhan Avcı ve ekibi, depremde binaların hasar almasına, yıkılmasına ve yan yatmasına neden olan zemin sıvılaşmasını önlemek için ürün geliştirdi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, 15 yıldır yürütülen çalışmalar sonucu Avcı ve ekibi, geliştirdikleri ürünle Türkiye'de ve uluslararası alanda patente kavuştu.

Geliştirilen bor kökenli zemin iyileştirilmesi için Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT) patent tescili yapıldı.

Bor kökenli zemin enjeksiyon malzemesi United States Patent and Trademaker Office tarafından da tescillenerek BTÜ'nün uluslararası alanda ilk tescilli ürünü oldu.

TÜBİTAK tarafından de çeşitli projeler aracılığı ile desteklenen bor kökenli zemin iyileştirme malzemesi ile ilgili olarak inşaat sektörünün kullanımına sunulmadan önceki tüm laboratuvar testleri tamamlandı.

Arazi uygulamasına ait denemeler fay hattının geçtiği Gemlik Kurşunlu bölgesinde yapılacak. Gemlik'te yapılacak arazi çalışmasının ardından ürünün sahada uygulanmasına ilk olarak deprem bölgelerinden başlanması planlanıyor. Arazide yapılacak zemin iyileştirme uygulaması ile deprem nedeniyle oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Avcı, bor mineralinin çeşitli metotlar ile işlenmesi sonucunda elde edilen zemin iyileştirici malzemenin ulusal ve uluslararası patent haklarının tescil edilmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin doğal kaynaklarından biri olan bor madenin katma değerli bir ürün olarak değer kazanmasına olanak sağlayacağını aktaran Avcı, "Ürün diğer zemin iyileştirme yöntemleri ile kıyaslandığında oldukça ekonomik ancak ekonomik olmasının dışında kurtaracağı canların değerinin herhangi bir bedel ile ölçülemez. Yapıların temellerden açacağımız küçük deliklerle çok rahat bir şekilde zemine enjekte edebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Ürünün avantajının mevcut yapıların zeminine de uygulanabilmesi olduğunu vurgulayan Avcı, şunları kaydetti:

"Bordan ürettiğimiz malzemeyi enjekte ederek zemini tamamen katı bir forma getirmek istiyoruz ki depremlerdeki direnci artırsın. Bir yapınız var ve deprem performansı iyi fakat zemin sıvılaşma riskinin bulunmasından dolayı yapıyı yıkmanıza gerek kalmayacak şekilde zeminin depreme dirençli hale getirebilecek. Uluslararası patent alan bor kökenli zemin enjeksiyon malzemesi ilk olarak önümüzdeki ay Gemlik'te seçilen seçkin pilot bölgesinde uygulanacak. Malzemenin yurt dışından bilim insanlarının da dikkatini çekti. Bilim insanları ile görüşüyoruz onlarda kendi bölgelerinde uygulamak istiyorlar."