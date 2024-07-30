Üye Girişi
Haberler

BTÜ, aracın önündeki yol profilini tarayan bir yöntem geliştirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ ortaklığında geliştirilen bir buluş, aracın ön camına yerleştirilen bir kamera kullanarak yolun yükselti profillerini tespit edip, süspansiyon sistemlerinin kontrolünü sağlıyor.

Bursa Teknik Üniversitesi'nde (BTÜ), aracın önündeki yol profilinin taranmasını sağlayan bir yöntem geliştirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, BTÜ ve Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ ortaklığındaki buluşun, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tescillendiği belirtildi.

BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Uzunsoy'un danışmanlığında "Yol Profili Kestirimi Yapılmasını Sağlayan Metot" başlıklı buluş, BTÜ'de doktorasını tamamlayan Mert Büyükköprü'nün tez çalışmasından yola çıkılarak geliştirildiği aktarıldı.

Elektronik süspansiyon kontrol sistemi uzmanı olarak çalıştığı belirtilen Dr. Mert Büyükköprü'nün, Oyak Renault ve BTÜ ortak çalışmasıyla, aracın ön camına yerleştirilen bir kamera kullanarak yolun yükselti profillerini tespit edip, araçlarda kullanılan yarı-aktif süspansiyon sistemlerinin öngörülü kontrolüne girdi sağlamak amacıyla yolun profilinin taranmasını sağlayan bir yöntem geliştirdiği bilgisi paylaşıldı.

Danışman Doç. Dr. Erdem Uzunsoy, "Bu bağlamda, aracın süspansiyon sistemlerinin yol yüzeyine göre dinamik olarak ayarlanabilmesi, hem seyir konforunu hem de yol tutuşunu iyileştirmek adına kritik bir rol oynuyor. Buradan yola çıkarak doktora öğrencim Mert Büyükköprü'nün teziyle, taşıtların ani yol bozukluklarına hazır olmasını sağlayan bir yöntem geliştirdik. Bu sayede sürücünün ve yolcuların konforunu en üst seviyeye çıkarmış olduk." ifadelerini kullandı.

Dr. Mert Büyükköprü ise geliştirdiği teknikle aracın hareket halindeyken, kameranın sürekli olarak yol yüzeyini taradığını ve elde edilen görüntüleri gerçek zamanlı olarak işlediğini kaydetti.

Büyükköprü şunları söyledi:

"Bu görüntüler analiz edilerek çeşitli yöntemlerle ölçümlendiriliyor. Bu sayede elde edilen yol profilleri, daha hassas ve gürültüden arındırılmış oluyor. Yol yüzeyindeki küçük detaylar bile bu yöntemle tespit edilebilir, bu da süspansiyon sisteminin daha ince ayarlarla çalışmasına olanak tanır. Elde edilen yol profilleri, yarı-aktif veya aktif süspansiyon sistemlerinin kontrol edilmesinde kullanılır.

Böylece, araç henüz bu bozucu etkilere sahip yüzeylere ulaşmadan önce süspansiyon sistemi gerekli ayarlamaları yapıyor ve seyir konforunu artırıyor. Bu sayede, hem yol tutuşu hem de seyir konforu iyileştirilirmiş oluyor. Örneğin, yol yüzeyindeki bir kasis tespit edildiğinde, süspansiyon sistemi kasise ya da çukura yaklaşmadan önce yumuşatılarak sürücünün ve yolcuların konforu artırıyor. Aynı zamanda aracın mekanik aksamlarının uzun ömürlü olmasına da katkıda bulunulmuş oluyor."

Kaynak: AA / Teknoloji

Bursa Teknoloji Güncel Haberler

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

 Kenan Işık için AKM'de tören düzenleniyor! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti

Kenan Işık için AKM'de tören düzenleniyor! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti

 Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı

Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı

Bakmadan Geçme

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI! MEB Öğretmen il içi 2. atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Silvan Belediyesi hangi parti kazandı? Diyarbakır Silvan Belediye Başkanı kim oldu? 2024 İBB Burs başvurusu ne zaman başlayacak? İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu başladı mı? 2024 TBMM TATİL TAKVİMİ l Meclis tatile mi girdi? Meclis tatile ne zaman girecek, kaç gün sürecek? Bugün (30 Temmuz) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri! Cennet Cehennem Mağarası giriş ücreti ne kadar? Cennet Cehennem Mağarası ne zaman, hangi günler açık? Beşiktaş-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Sakaryaspor maçı şifresiz mi? Kazımcan Karataş kimdir? FC Orenburg'a kiralanan Kazımcan Karataş kaç yaşında nereli? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 30 Temmuz güncel altın fiyatları! Altın yükseliyor mu? Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lugano-Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Hayvan hakları nedir? Hayvan hakları neden önemli? Hayvan hakları nasıl ortaya çıktı? Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı mı, ne zaman açılıyor? Çukurova Uluslararası Havalimanı nerede? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Merkür Retrosu ne zaman? Ağustos ayında Merkür Retrosunun 12 burca etkileri neler? Merkür retrosu kaç gün sürecek? Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpiyat Oyunları Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin

AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title