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BTK, popüler VPN servislerini engelliyor

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), aralarında popüler uygulamaların da yer aldığı bazı VPN servislerini engellemek için talimat verdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ya da kısa adıyla BTK, kısa süre önce ortaya çıkan bir haberle gündeme geldi. Aktarılan bilgilere göre kurum, aralarında popüler uygulamaların da yer aldığı bazı VPN servislerini engellemek için talimat verdi. İşte ayrıntılar…

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Bilmeyenler için sanal özel ağ veya VPN, kişisel verileri koruma amacıyla kullanılabilen, bağlantınızı şifreleyerek çevrimiçi etkinliklerinizi gizli tutan bir teknolojidir. Bu sistem, daha anlaşılır bir dille anlatmak gerekirse, internet erişiminizi güvenli bir tünel oluşturarak anonim hale getirir. Dışarıdan bakanlar bu tünelin içini göremez. BTK'nın bu hizmeti veren bazı uygulamaları kısıtlama kararı aldığı söyleniyor.

T24'ün haberine göre BTK, bu hafta operatörlere bazı VPN servislerinin engellenmesine yönelik talimat gönderdi. Buna göre yukarıdaki listede yer alan uygulamalar bloklanacak. Bu, artık erişim sağlayamayacağınız anlamına geliyor.

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BTK, operatörlere gönderdiği talimatla söz konusu VPN servislerinin engellenmesiyle kalmayıp, alternatif erişim yöntemlerinin sürekli olarak takip edilmesini, trafik ve miktarındaki değişimin izlenmesi ve raporlanmasını da istedi.

Aslına bakacak olursak BTK, 2016 yılından beri VPN servislerini engelliyor. Fakat bu servisler, farklı markalar ya da IP adresleri üzerinden hizmet vermeye devam edebiliyor. Dolayısıyla aslında tam olarak engellenemiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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