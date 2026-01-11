BTK Akademi, 23 yeni eğitim daha sundu

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Türkiye'nin yerli ve milli en büyük çevrim içi eğitim platformu olan BTK Akademi, vatandaşlarımıza tamamen ücretsiz ve sertifikalı 23 yeni eğitim daha sundu. Sunulan 23 yeni eğitimin 18'i yapay zeka alanına odaklanıyor" dedi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hizmete sunulan eğitim portalı BTK Akademi'nin yeni eğitimlerinin vatandaşların hizmetine sunduğunu bildirdi. Bakan Uraloğlu, BTK Akademi'nin herkes için eşit ve ücretsiz eğitim vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Türkiye'nin yerli ve milli en büyük çevrim içi eğitim platformu olan BTK Akademi, vatandaşlarımıza tamamen ücretsiz ve sertifikalı 23 yeni eğitim daha sundu. Sosyal bilimlerden yazılıma, yapay zekadan dijital üretkenlik araçlarına uzanan bu kapsamlı eğitimler ile her seviyeden katılımcının bilgi ve becerilerini geliştirilmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, sunulan 23 yeni eğitimin 18'inin yapay zeka alanına odaklandığına dikkat çekerek, "Yapay zeka alanında sunulan eğitimler arasında; Makine Öğrenmesinin Matematiksel Temelleri, Matlab ile Makine Öğrenmesi Algoritmaları, Güncel Yapay Zeka Uygulamaları, Büyük Dil Modelleri (LLM) ile Sesli Asistan Atölyesi, YOLO ile Bilgisayarlı Görü Pratikleri, Platformlarla Yapay Zeka Ajanı Geliştirme ve Üretken Yapay Zeka ile Sunum Hazırlama başlıklı içerikler öne çıkıyor. Bu eğitimlerle katılımcılara hem teorik bilgi hem de uygulama deneyimi kazandırılıyor" dedi.