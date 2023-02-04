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BTK, 0850'li hatlara ceza yağdırdı!

Teknoloji Haberleri

BTK, 0850'li hatlara ceza yağdırdı!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 0850'li hatlardan arama gerçekleştirerek vatandaşı mağdur edenlere adeta ceza yağdırdı.

Yıllardır kullanıcılarını mağdur eden konulardan birisi, 0850'lü numaralardan gelen izinsiz aramalar. Bu konuda çeşitli önlemler alınmış olsa da, maalesef bu numaralar aramaya devam ediyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu vatandaşı mağdur eden bu aramaları gerçekleştirenlere adeta ceza yağdırdı.

BTK, 0850'li hatlara 51.5 milyon TL ceza kesti

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından internet erişim hizmetlerinin satış ve pazarlamasına yönelik yapılan izinsiz aramalar hakkında bir süredir yürütülen idari süreç tamamlandı.

Kamuoyunda "istenmeyen arama" olarak bilinen ve vatandaşları rahatsız eden satış ve pazarlama aramaları ile ilgili, işletmecilerin alt bayilik/acentelik düzenlemelerine uyumlarını kapsamlı bir şekilde inceleyen BTK, mevzuata aykırı uygulamaları bulunduğu tespit edilen 15 işletmeciye ceza yağdırdı.

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Vatandaşla izinsiz aramalarla iletişime geçen firmalara BTK tarafından alınan karar ile değişik tutarlarda olmak üzere toplamda yaklaşık 51.5 Milyon TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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