BSH Türkiye, Pacesetter Network ile startup ekosistemini büyütüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BSH Türkiye, startup ekosistemini Pacesetter Network programıyla genişletmeye hazırlanıyor. Fikir ve prototip aşamasını tamamlamış startuplara BSH ile ortak projelerde yer alma fırsatı sunan program, aralarında Türkiye, Hindistan Singapur, Fas, Güney Afrika gibi 130 ülkeyi barındıran Gelişen Pazarlar Bölgesi'nin de kapılarını açıyor.

Herhangi bir alan, konu ya da sektör ayrımı gözetilmeden tüm başvurulara açık olan Pacesetter Network, Türkiye'den çıkacak yeni fikirlerin BSH'nin gücüyle dünyaya açılabilmesini sağlayacak. İşbirliği potansiyeline göre ele alınacak projeler, çözümün BSH içerisinde nasıl uygulanabileceği çerçevesinde değerlendirilecek.

"İşimizin kalbinde 'merak' var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Sığın, BSH Türkiye olarak dışarıdaki iş yapış modellerine ve inovatif yaklaşımlara daima açık olmak gerektiğine inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İşimizin kalbinde 'merak' var ve bu merakı canlı tutmak, işimizde karşımıza çıkabilecek sorunları tanımlamamız ve çözmemiz için gerekli olan girişimleri bulmamıza yardımcı oluyor. Pacesetter Network, işte bu merakımızı ortaya koyan bir program. Sektöre özgü sınırlamalar olmaksızın, farklı alanlarda özel geliştirmeler yapan ve hızlı çözümler sunabilen startupları iş ortağımız olarak bünyemize taşımayı hedefliyoruz. Dünyanın mucize bekleme yeri olmadığını biliyor, beklemek yerine açık fikirlilikle keşfe çıkıyoruz. Türkiye'den çıkacak iyi fikirlerin, yenilikçi startupların BSH Türkiye desteğiyle Gelişen Pazarlar Bölgesi'ne ulaşması hem şirketimiz hem de ülkemiz adına önemli bir değer yaratacaktır."

BSH startupları keşfe çıkıyor

BSH Türkiye içerisinde yenilikçi startuplar ve onlarla geliştirilecek işbirliklerine odaklanacak bir ekip oluşturuldu. Pacesetter Network program başvurularını da değerlendirecek olan ekip, farklı departmanların ihtiyaçlarına hitap edebilen ve bu doğrultuda inovatif çözümler getiren startupları ilgili birimlerle tanıştıracak.

Sürekli bir sorgulama ve keşfetme ruhuyla objektif ve meraklı bir şekilde piyasayı araştırmakla görevlendirilen ekip, farklı perspektifler sunabilecek startuplarla buluşmaya odaklanacak.

BSH Türkiye'nin Pacesetter Network programına başvuracak startupların çözümlerinin pazarda kullanılıyor ya da kullanılmaya hazır durumda olması bekleniyor. İlgili startup ekibinin BSH içerisinde farklı takımlarla çalışabilecek deneyime ve profesyonel derecede İngilizce çalışma yetkinliğine sahip olması gerekiyor. Program kapsamında startuplara yatırım ve benzeri destekler yer almıyor.