BŞEÜ Mühendislik Fakültesi, Erasmus+ projesi için 250 bin avro hibe aldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği tarafından hazırlanan ve Hırvatistan Ulusal Ajansına sunulan 'Blended Sustainability Training for Livestock and Animal Food Production (SUSTRA)' Erasmus+ projesi, 250 bin avro hibe almaya hak kazandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği tarafından hazırlanan ve Hırvatistan Ulusal Ajansına sunulan "Blended Sustainability Training for Livestock and Animal Food Production (SUSTRA)" Erasmus+ projesinin, 250 bin avro hibe almaya hak kazandığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Rahmiye Zerrin Yarbay ve Doç. Dr. Burçin Atılgan Türkmen'in dahil olduğu proje ekibinin "Erasmus+ Programı KA220 Mesleki Eğitim ve Öğretimde İş Birliği Ortaklıkları" başlığı kapsamında Hırvatistan'da bir eğitim kurumu koordinatörlüğünde yürütülecek projenin ortakları arasında üniversitenin de yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İki yıl yürütülecek olan proje ile Avrupa'da ve Türkiye'de yer alan tarım ve meslek lisesi öğrencilerine yönelik olarak sürdürülebilir hayvancılık ve gıda üretimi odaklı eğitim materyalleri geliştirerek öğrenciler ile teknisyenlerin bilgi ve beceri seviyelerini artırmak suretiyle sera gazı emisyonlarının azaltılması, gıda güvenliği ve tarladan sofraya stratejisine ilişkin AB hedeflerine katkıda bulunması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında sürdürülebilir hayvansal gıda üretim sistemlerinin yanı sıra sürdürülebilirlik ve çevresel etkiler konusunda e-öğrenme modüllerinin de yer alacağı bir çevrimiçi eğitim platformu ile mobil aplikasyon oluşturulacaktır. Eğitim platformu web üzerinden kullanılabilecek, mobil aplikasyon ise cep telefonlarının uygulama marketleri üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecektir. Proje süresince proje ortağı ülkelerin ev sahipliğinde 5 uluslararası toplantı, proje sonuçlarının tanıtımına yönelik 6 çoğaltıcı etkinlik, proje hedef kitlesine yönelik eğitim çalışmaları ve proje yaygınlaştırmasının sağlanması ile proje konusuna yönelik toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir."