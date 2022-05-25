BŞEÜ'de "bilim şenliği" düzenlenecek - Haberler

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından organize edilen 1.Bilim Şenliği, yarın başlayacak.

Üniversite kampüsünde iki gün sürecek şenliğin ilk günü açılış programıyla başlayacak. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyelerince günün anlam ve önemine dair konuşmalar gerçekleştirilecek. Mehteran takımı, kılıç kalkan ve folklor gösterisinin ardından şenliğin açılış kurdelesi kesilerek katılımcılar tarafından stantlar gezilecek.

Şenliğin birinci günü, Tıp Fakültesinde "Proje Hazırlama Eğitimi" ve "Dijital Dönüşüm ile Geleceğin Mesleklerinde Yolculuk" sunumuyla sona erecek.

İkinci gün ise "Dijital Dönüşüm ile Geleceğin Mesleklerinde Yolculuk" sunumuyla başlayacak ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'ndaki "Tarihte Türk Kadını Paneli" ile Tıp Fakültesinde düzenlenecek olan "Proje Hazırlama Eğitimi"yle devam edecek.

Bilecik halkı ve öğrencilere pilav ve ayran ikramının da yapılacağı şenlik, inansız hava aracı ve model uçak uçuş gösterisi, paramotor gösterisi ve müzik dinletisiyle tamamlanacak.