Bronzebeard's Tavern: Steam'de büyük ilgi uyandırdı

Tüm dünya yılın bitmesine hazırlanırken, oyun dünyasında da önemli yapımlar çıkış yapmaya devam ediyor. 30 Kasım'da Steam'de yayınlanan 4 oyunculu bir co-op simülasyon oyunu ise kısa sürede büyük ilgi uyandırdı. Bronzebeard's Tavern, Steam listelerini sallamayı başardı. Bronzebeard's Tavern, hem online hem de 4 oyuncuya kadar co-op oynamayı destekleyen restoran işletme simülasyon oyunudur. Bu yapımda oyuncular, bir restoranı işleten personeli canlandıracak. Bu süreçte siparişleri alarak, yemekleri pişirerek ve içecekleri zamanında servis ederek müşterileri memnuz etmeniz gerekiyor. Overcooked serisine oldukça benzeyen Bronzebeard's Tavern, oyunculara daha fazla kontrol imkanı tanıyor. Bu kapsamda restoranın stok seviyesini yönetmeli, mutfağa güç sağlamak için fırınlara yakıt vermeleri ve gelen müşteriler için oturma yeri bulmalısınız. Geliştiricinin açıklamasına göre 'koordinasyon, tüm müşterileri hayal kırıklığına uğramadan karşılamanın anahtarı' olacak. Oyundaki cüce karakterler ve bilim-kurgu dünyasında geçen ortamı, oyuna mizah katıyor. Tamamen ücretsiz olması ise yılbaşı tatili sırasında oyunculara büyük avantaj sağlıyor.

Tüm dünya yılın bitmesine hazırlanırken, oyun dünyasında da önemli yapımlar çıkış yapmaya devam ediyor. 30 Kasım'da Steam'de yayınlanan 4 oyunculu bir co-op simülasyon oyunu ise kısa sürede büyük ilgi uyandırdı. Bronzebeard's Tavern, Steam listelerini sallamayı başardı.

Bronzebeard's Tavern nasıl oynanır?

Bronzebeard's Tavern, hem online hem de 4 oyuncuya kadar co-op oynamayı destekleyen restoran işletme simülasyon oyunudur. Bu yapımda oyuncular, bir restoranı işleten personeli canlandıracak. Bu süreçte siparişleri alarak, yemekleri pişirerek ve içecekleri zamanında servis ederek müşterileri memnuz etmeniz gerekiyor.

Overcooked serisine oldukça benzeyen Bronzebeard's Tavern, oyunculara daha fazla kontrol imkanı tanıyor. Bu kapsamda restoranın stok seviyesini yönetmeli, mutfağa güç sağlamak için fırınlara yakıt vermeleri ve gelen müşteriler için oturma yeri bulmalısınız.

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Geliştiricinin açıklamasına göre "koordinasyon, tüm müşterileri hayal kırıklığına uğramadan karşılamanın anahtarı" olacak. Oyundaki cüce karakterler ve bilim-kurgu dünyasında geçen ortamı, oyuna mizah katıyor. Tamamen ücretsiz olması ise yılbaşı tatili sırasında oyunculara büyük avantaj sağlıyor.

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7/8/10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3-2100 or AMD FX-6300 or equivalent

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 550

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Öte yandan geçtiğimiz günlerde The Finals, tam çıkışını gerçekleştirdi. İnteraktif bir savaş deneyimi vadeden oyun, yıkılabilir binalara ve tamamen patlatılabilir nesnelere yer vermesiyle merak uyandırıyor.