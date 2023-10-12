Braun Series 9 BT9420 Profesyonel Sakal Düzeltici İncelemesi

Braun Series 9 BT9420 Profesyonel Sakal Düzeltici, her erkeğin günlük bakım rutininde vazgeçilmez bir yardımcı olmaya aday bir cihaz. Bu düzeltici sayesinde, her gün berberden çıkmış gibi ferah ve bakımlı hissedebilirsiniz. Braun Series BT9420 inceleme sizlerle.

Braun Series 9 BT9420 Profesyonel Sakal Düzeltici, her erkeğin günlük bakım rutininde vazgeçilmez bir yardımcı olmaya aday bir cihaz. Bu düzeltici sayesinde, her gün berberden çıkmış gibi ferah ve bakımlı hissedebilirsiniz. Braun Series BT9420 inceleme sizlerle.

Braun Series 9 BT9420 inceleme

Braun Series 9 BT9420 Profesyonel Sakal Düzeltici satın almak için buraya tıklayın

Uzun ömürlü ProBlade bıçakları sayesinde, zorlu kılları dahi yakalamak artık sorun olmaktan çıkıyor. Ayrıca, AutoSense teknolojisi sayesinde sakallarınızın mükemmel düzgünlüğünü elde etmek oldukça kolay. Braun Profesyonel Sakal Düzelticisi 9, size rakipsiz bir kontrol sunuyor. 0,5 mm hassas adımlar arasında seçim yaparak istediğiniz uzunluğu kolayca ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, seçiminizi kilitleyerek hataları önlemek de mümkün.

Bu cihazla evde güven içinde sakalınızı düzeltebilir, kenarları şekillendirebilir, detaylar ekleyebilir ve kademelendirebilirsiniz. Keskin hatlar, yumuşak kademelendirme ve düzgün düzeltmeler için üstün berber aletleri de beraberinde geliyor.

Erkekler için biçilmiş kaftan olan bu set, kolay temizleme için %100 su geçirmez. Ayrıca, 180 dakika kablosuz çalışma süresi sunan güçlü bir Li-İyon pil içeriyor. Ultra keskin bıçakları, şarj istasyonu ve seyahat çantası gibi ekstralarla birlikte geliyor. Üstelik ürününüzü kaydettirerek 5 yıl garantinin keyfini çıkarabilirsiniz.