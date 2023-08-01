Braun ile evde profesyonel tıraş deneyimi

Tüketicilerin hayatını iyileştirmeye odaklanan Braun, evde berber salonu konforu sunduğu özgün tıraş deneyimiyle stil sahibi erkeklerin vazgeçilmezi olacak. Tarz sahibi erkekler, Braun'un kişisel bakım portföyünde yer alan Profesyonel Sakal Düzeltici 9 ile ev konforunda yaz stillerini tamamlayacak bir tıraş deneyimi elde ediyor.

Braun ile profesyonel tıraş deneyimi

Kişisel bakımına önem veren stil sahibi erkekler için tarzlarını tamamlayacak kusursuz bir tıraş deneyimi Braun ile her zamankinden daha kolay. Günlük hayatın hızlı temposu ve koşuşturması içerisinde her nerede olursanız olun Braun Profesyonel Sakal Düzeltici 9 ile kendi tarzınızda bir sakal traşı deneyimini berber salonu konforunda yaşayabilirsiniz.

Braun'un erkek bakım serisinde en çok tercih edilen ürünlerinden Profesyonel Sakal Düzeltici 9 ile bir berber salonundan yeni çıkmış gibi ferah hissedebilir, 180 dakika kablosuz kullanma özelliği ve seçkin seyahat çantasıyla bu ferahlığı istediğiniz her yere taşıyabilirsiniz.

Damat tıraşı yaptık! Braun Series 9 Pro inceleme

Her sakalın ihtiyacı ve tarzı düşünülerek tasarlanan ve kutusundaki 10 adet ek parça ile gelen Profesyonel Sakal Düzeltici 9 ile 0.5 mm'lik basamaklarla 40 farklı uzunlukta sakal kesimi yapabilir ve yeni ProLock tuşu sayesinde dilediğiniz uzunluğu kilitleyebilirsiniz.

Braun Profesyonel Sakal Düzeltici 9, ömür boyu keskin ProBlade bıçağı sayesinde zorlu kılları kolayca yakalarken, AutoSense teknolojisi ile sakalınız için mükemmel düzgünlük elde etmenizi sağlar. Profesyonel Sakal Düzeltici 9'un kaymayı önleyen kilit sistemiyle sakallarınızı istediğiniz gibi şekillendirip detay verebilir, hassas kontrol sistemiyle hızınızı kendiniz belirleyebilirsiniz. 5 yıla kadar garanti seçeneğiyle de zamansız tıraş konforu sizinle.