Boston Dynamics'ten tarihi açıklama! Robotlar silahlanıyor mu?

Boston Dynamics ve altı robotik mühendislik şirketi, robotların silahlandırılması konusunda çok önemli açıklamalarda bulundu.

Son yıllarda yapay zeka ve robotik alanlarında önemli çalışmalar söz konusu. Boston Dynamics başta olmak üzere çeşitli üreticiler bu sektörde başı çekiyor ve günümüz itibariyle adeta bilim kurgu filmlerini andıran gelişmiş robotların üretimini gerçekleştiriyorlar.

Tabii bu gibi robotları ve gelişimlerini gördükçe herkesin aklına bir şekilde silahlanmaları ya da kontrolden çıkmaları halinde insanlık için büyük bir tehlike oluşturabileceği düşüncesi geliyor. Kısa süre önce Boston Dynamics başta olmak üzere altı robotik mühendislik şirketi, robotların silahlanması konusunda kritik bir açık mektup yayınladı. İşte ayrıntılar!

Boston Dynamics robotlarını silahlandırmama sözü verdi

Günümüzde yapay zeka ve robotik alanlarının devasa gelişimi su götürmez bir gerçek. Özellikle ABD'li Boston Dynamics firmasının Atlas ve Spot gibi robotları bu durumun en büyük göstergesi. Yukarıda da belirttiğimiz nedenlerden dolayı akıllarda hep kontrolden çıkarlarsa veya silahlandırılırlarsa şeklinde soru işaretleri bulunuyor.

Bu konuyla ilgili son dönemde artan endişelerin ardından Boston Dynamics, Agility Robotics, ANYbotics, Clearpath Robotics, Open Robotics ve Unitree Robotics firmaları tarafından imzalanan bir açık mektup yayınlandı.

Boston Dynamics robotu Spot'un yeni durağı Tüpraş oldu

Söz konusu firmalar üretmiş oldukları robotların hiçbir zaman silahlandırılmayacağının sözünü veriyor ve aynı anlayışı kullanıcıların da göstermesi konusunda net bir dille uyarılarda bulunuyor. Mektupta şu gibi ifadeler dikkat çekiyor;

Spot ve diğer gelişmiş mobil robotlar, insanları güvende tutabilecek ve hayatımızı zenginleştirebilecek inanılmaz araçlardır. Bu robotlar, yalnızca önceki nesillere göre çok çeşitli ortamlarda daha yetenekli olmakla kalmaz, aynı zamanda daha erişilebilir, daha uyarlanabilir ve kullanımı daha kolaydır. Gelişmiş mobil robotların topluma muazzam faydalar sağlayacağına inanıyoruz. Bununla birlikte, son aylarda bazı insanlar ticari olarak mevcut robotları silahlandırmak için derme çatma çabalarla halkın bu teknolojiye olan güvenini yerle bir etti.

Halkın kullanımına açık olan ve insanların yaşadığı ve çalıştığı yerlerde hareket edebilen robotlara silah eklemek, hem ciddi zarar risklerini hem de etik olmayan durumları beraberinde getiriyor. Buna karşılık, altı şirket ve üç kıtaya yayılan endüstri liderlerinden oluşan bir koalisyona, robotlarımızı veya bunların kullanımını sağlayan yazılımları silah haline getirmeme sözünü vererek öncülük ettik .

Yeni nesil robotlar, kendi aramızda ve bizimle birlikte öncekilerden daha yakın ve daha akıllı bir şekilde çalışacak. Hızla ilerleyen bu teknolojinin, yanlış kullanım olasılığına ilişkin yeni endişeler doğurduğunu anlıyoruz. Silahlandırmaya karşı çıkmanın yanı sıra robotlarımızın mahremiyet ve medeni haklar yasalarını ihlal edecek herhangi bir şekilde kullanılmasını net bir dille yasaklıyoruz.

Mektupta imzası bulunan şirketler bu durumu suistimal eden kullanıcılardan da konuyla ilgili ekstra anlayış talep etti. Ancak devam eden bir savaşın bile olduğu 2022'de bu ricanın tam anlamıyla karşılık bulmasını beklemek hayalcilik olacaktır.

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