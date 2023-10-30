Boston Dynamics'in robot köpeği Spot, ChatGPT ile konuşuyor

Başarılı robotlarıyla tanınan Boston Dynamics, dört ayaklı robot köpeği Spot'a yeni yetenekler kazandırdı. Bu hafta yayınlanan bir videoda Spot, İngiliz aksanıyla konuşuyor ve şirketin tesislerini geziyor. Tüm bunları ise ChatGPT yardımıyla yapıyor.

Robot köpek Spot'a hoparlör, ses ve ChatGPT dopingi

Boston Dynamics'in ilginç hareketleriyle bilinen robot köpeği hoparlör ve ChatGPT desteğiyle donatıldı. Bu sayede artık kullanıcıyı dinleyerek sesli yanıtlar oluşturabiliyor. Ayrıca çevresini anlamak ve etrafındaki insanlar hakkındaki soruları yanıtlamak için yeni sensörler kullanıyor.

Spot'un konuşma becerileri, ChatGPT destekli olmasıyla merak uyandırıyor. Bu, doğal konuşmalar yapmasını sağlıyorken, tur sırasında farklı kişiliklere bürünmesine yardımcı oluyor. Örneğin, şirketin açıklamasına göre ofiste bir arkeologdan bir gence kadar farklı kişiliklere bürünerek dolaşabiliyor.

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Robot köpeğin ses ve ChatGPT desteği kazanması, kullanım amacının her geçen gün genişlediğine de vurgu yapıyor. Boston Dynamics, sözlü etkileşim yeteneğinin robotların görevleri anlamasına yardımcı olabileceğini söyledi.

Ancak polis ve askeri kullanım için geliştirilen dört ayaklı robotun, kameralarıyla casusluk yapabilmesi ve konuşma yoluyla etkileşime girebilmesi de mümkün. Bu durum ise birçok kullanıcıyı hem güvenlik hem de gelecek hakkında rahatsız ediyor.

Robot ve yapay zeka dünyası iç içe geçtikçe sorular da yükselmeye devam edecek. Ancak Boston Dynamics, Spot'u askeri amaçlar için kullanmayacağının altını çiziyor.

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