Bolu'da korkutan deprem!

Bolu'da bir deprem meydana geldi. İlk belirmelere göre 4.8 büyüklüğünde gerçekleştiği belirtildi. İşte ayrıntılar...

Bolu'da çevre illerde de hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli rasathanesinin verilerine göre saat 13.55'te 4.7 büyüklüğündeki deprem yerin 9.6 kilometre altında gerçekleşti. Depremin ardından artçıların devam ettiği belirtiliyor.

#DEPREM KIZILAGIL-(BOLU) https://t.co/g5TPbxzDDb 16.03.2023, 13: 55: 06 TSİ Büyüklük: 4.7 Derinlik: 9.6 km#Kandilli — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 16, 2023

Öte yandan Afad, depremin büyüklüğünün 4.8 olduğunu belirtti. Öte yandan ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralı yok. Konuya ilişkin olarak AFAD başkanı şu ifadelere yer verdi.

Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım.