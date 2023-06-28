Boğaziçi Üniversitesi İnsan Fonksiyonunu Tehdit Eden Zorluklara Karşı Nöroteknolojik Çözümler Platformu Faaliyetlerine Başlıyor

Boğaziçi Üniversitesi'nin yöneticisi olduğu İnsan Fonksiyonunu Tehdit Eden Zorluklara Karşı Nöroteknolojik Çözümler Platformu (NTÇP), TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı desteğiyle, faaliyetlerine başlıyor. Sektörel paydaşlara sahip tıp, mühendislik ve sinirbilim alanlarında ortak çalışmalar yapacak olan platformun ulusal bir inovasyon ağı olması hedefleniyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nin yöneticisi olduğu İnsan Fonksiyonunu Tehdit Eden Zorluklara Karşı Nöroteknolojik Çözümler Platformu (NTÇP), TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı desteğiyle, faaliyetlerine başlıyor. Sektörel paydaşlara sahip tıp, mühendislik ve sinirbilim alanlarında ortak çalışmalar yapacak olan platformun ulusal bir inovasyon ağı olması hedefleniyor. Platformun tanıtım toplantısında konuşan Prof. Dr. Can Yücesoy, "Platform ile 'voltran' oluşturuyoruz. Ulusal bir inovasyon ağı kurmak istiyoruz" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Yücesoy'un yöneticiliğini yaptığı; Sabancı, Bilkent ve Yeditepe üniversitelerinden bilim insanlarının ve ek olarak da Karel Elektronik, Karel Kalıp ve Apilsan A.Ş.'den araştırmacıların yürütücü olarak yer aldığı İnsan Fonksiyonunu Tehdit Eden Zorluklara Karşı Nöroteknolojik Çözümler Platformu, insanların hayatlarını zorlaştıran hastalıklara çözüm sunması amaçlanan 17 projeyi hayata geçirmek için çalışmalarına başlıyor.

"PLATFORM İLE 'VOLTRAN' OLUŞTURUYORUZ"

TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı çatısı altında faaliyet gösterecek olan platformun 23 Haziran'da Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi'ndeki tanıtım toplantısında söz alan Prof. Dr. Can Yücesoy, NTÇP'nin yapısını anlattığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"NTÇP, Türkiye'nin sinirbilim, tıp ve çeşitli mühendislik alanlarında öncü yükseköğretim kurumlarıyla şirketlerinden bilim insanları ve uzmanları bir araya getiriyor. Burada hepimizin hayatlarını tehdit eden, zorlaştıran sorunlara ve hastalıklara birlikte çözümler bulmak için 'voltran' oluşturacağız. Yenilikçi akıllı protezlerden, hareket destek cihazları için batarya teknolojilerine, inovatif kablosuz giyilebilir sensörlerden, BÜ Ar-Ge Okulu'na kadar birçok projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz."

"ULUSAL BİR İNOVASYON AĞI KURMAK İSTİYORUZ"

NTÇP ile "ulusal bir inovasyon ağı" kurmak istediklerinin de altını çizen Prof. Dr. Yücesoy, uluslararası hedeflerin yerelde yakalanması için çalışacaklarını belirterek, "Bu ağ sayesinde uluslararası hedeflerimizi yerelde elde etme şansı bulacağımızı düşünüyorum. Bu ağın birçok çalışma alanı aynı zamanda globalde bizim de kurucu ortağı olduğumuz Avrupa Üniversiteleri İnisiyatifi çatısı altında desteklenen 'NeurotechEU' adlı Avrupa Üniversitesi Konsorsiyumu ile de örtüşüyor. Bununla birlikte NTÇP'nin çalışma alanları TÜBİTAK ile Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) öncelediği alanlar arasında da yer alıyor. Bu açıdan NTÇP hem ulusal hem de uluslararası alanda öne çıkacak bir platform haline dönüşme potansiyeline sahip" dedi.