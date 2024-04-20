Boeing, uçan taksiler projesiyle gündemde

Son dönemde radikal girişimleriyle adından sıkça söz ettiren Boeing, bu kez de uçan taksiler projesiyle konuşuluyor. Bu proje sayesinde trafik sorununun büyük oranda ortadan kaldırılacağı ve hava kirliliğinin minimum seviyeye indirileceği öngörülüyor.. Havacılık sektörüne bomba gibi düşen bu gelişmenin, gerçekten hayata geçtiği takdirde birçok farklı alanda taşları yerinden oynatması beklenmekte. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Boeing, yeni uçan taksiler projesi ile gündem oldu

Stabil bir şekilde dikey iniş ve kalkış yapabilen otonom hava araçları geliştirmeyi planlayan Boeing, yeni nesil tüm teknolojileri içerecek olan taksi filosunun tamamen elektrik olacağını açıkladı. İlk etapta yalnızca yoğun saatlerde kullanılacağı söylenen uçakların, havalimanları ve şehir merkezleri gibi en kritik lokasyonlar arasındaki ulaşımı güvenli ve hızlı bir şekilde sağlayacağı öne sürülüyor.

Şu an için geliştirme aşamasında olan uçak taksilerin, uzun dönemde birçok şeyi değiştirmesi bekleniyor. Elbette Boeing şirketi bu projenin sağlıklı bir şekilde faaliyete geçebilmesi için, faaliyet gösterdiği devletlerden birtakım yasal izin almak zorunda kalacak. 2030 yılında resmi olarak kullanıma sunulması hedeflenen araçların, en azından ilk etapta yüksek bir maliyet gerektireceği konuşuluyor. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce uçan taksi projesi önemli bir başarı yakalayabilecek mi? Siz böyle bir ulaşım yöntemini tercih eder misiniz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.