Boeing Uçan Araba Projesiyle Gündemde

Son dönemin çok konuşulan şirketlerinden Boeing, bu sefer de uçan araba projesi ile gündeme oturdu. 2030 yılına kadar resmi olarak piyasaya sürülmesi beklenen ürün için, yoğun bir şekilde Ar-Ge faaliyetlerine başlandığı belirtiliyor.

Büyük bir maliyet gerektireceği tahmin edilen projenin, başarılı olduğu takdirde Boeing'in hisse değerine de oldukça pozitif etki etmesi bekleniyor. Teknoloji dünyasına bomba gibi düşen bu gelişme, kartların yeniden dağıtılmasına sebep olabilir. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Boeing, uçan araba projesi ile gündemde

İlk etapta özellikle yoğun nüfuslu şehirlerde kullanılacağı belirtilen uçan arabanın, trafik yoğunluğunu büyük ölçüde azaltması bekleniyor. Firmanın üst yöneticilerinden Todd Citron da ortaya atılan iddiaları doğrularken, başarıya ulaşacaklarından emin olduklarını vurguladı. Ayrıca aracın çevreyi koruma anlamında da faydalı teknolojilere sahip olacağı konuşuluyor. Uçan arabaya özel bir dikey kalkış ve iniş (eVTOL) sisteminin de entegre edileceği belirtilmekte.

Elektrikli bir versiyonunun da mevcut olacağı söylenen hava aracı, yeni nesil otonom kullanım özellikleri ile de birlikte gelecek. Ek olarak, araçta çeşitli yapay zeka fonksiyonlarının da olması bekleniyor. Ancak oldukça yeni olan bu proje için, başta Amerika olmak üzere birçok ülkeden resmi onay alınması da gerekiyor. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olacağını umuyoruz.

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