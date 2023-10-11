Boeing, Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde yeni bir mühendislik ve teknoloji merkezi açtığını duyurdu. Merkezde yaklaşık 500 mühendis istihdam edilecek ve Brezilya'daki stratejik yatırımları destekleyecek.

Boeing, Brezilya'da yeni bir mühendislik ve teknoloji merkezi açtı

SAN FRANCİSCO, 10 Ekim (Xinhua) -- Boeing, şirketin dünyadaki 15 mühendislik tesisinden biri olarak Brezilya'da yeni bir mühendislik ve teknoloji merkezi açtığını duyurdu.

Şirketten Salı günü yapılan açıklamada, Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinin Sao Jose dos Campos kentindeki mühendislik merkezinin, Boeing'in Brezilya'daki stratejik yatırımlarının bir uzantısı olduğu ve mevcut ve gelecekteki programları desteklemek üzere merkezde yaklaşık 500 mühendisin istihdam edildiği bildirildi.

Boeing Mühendislik, Strateji ve Operasyonlar Başkan Yardımcısı Lynne Hopper, "Boeing'in Brezilya'yla uzun soluklu ortaklığı 90 yılı aşkın bir geçmişe dayanıyor. Bu süre boyunca Brezilya'nın havacılık sektörü ve topluluğuyla işbirliği yaparak Brezilyalı mühendislerin inanılmaz teknik becerileri ve sorun çözme yeteneklerinden istifade ettik" dedi.

Sao Paulo Eyaleti Ekonomik Kalkınma Sekreteri Jorge Lima, "Sao Paulo, eyalet ekonomisinin lokomotifi olan havacılık teknolojisinin kalkınmasını güçlendirecek tüm koşulları bünyesinde barındırıyor" dedi.

Boeing, mühendislik eğitiminin son yılındaki öğrenciler için Brezilya'daki ilk staj programını başlattığını da duyurdu. Stajyer mühendislerin, küresel ve çok kültürlü bir ortamda deneyimli profesyonellerin danışmanlığında, projeler üzerinden bilgilerini uygulama imkanı bulacağı belirtildi.