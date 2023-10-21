Bodrum'da kamp kurup oyun geliştiriyorlar

48 saat boyunca çalışıp ortaya dijital oyunlar çıkaracaklar

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen ve 2 gün sürecek dijital oyun geliştirme yarışması başladı. Bodrum'da kamp kuran yarışmacılar, 48 saat oyun geliştirecek.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı bölümünün düzenlediği, Bodrum Belediyesi ve Bodrum İş İnsanları Derneği'nin de desteklediği Uluslararası Oyun Geliştirme Yarışması- BodJam Bodrum Global Game Hackathon, Etrim Garaova Tarım Kampı'nda başladı.

Yarışmaya, Bodrum'un yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 14 takım, 49 öğrenci katılıyor. Tarım Kampı'ndaki Etim Yörük Çadırı içerisinde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Muğla Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muzaffer Akgül, "Böyle bir ortamda sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum. Sizlerin yaptığı çalışmaları takdirle karşılıyorum. Umarım çok güzel 2 gün geçirirsiniz. Sizlere başarılar diliyorum." dedi.

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Burcu Karabey, "Bu projeleri gerçekleştirmek kolay bir şey değil. O yüzden bize destek olan, bu güzel mekanı bize açtıkları için Bodrum Belediyesi'ne ve Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkürlerimizi sunuyorum. Umarım verimli bir kamp olur. 2 gün kapanacaksınız, güzel projeler çıkacaktır. Bu konuda inancımız sonsuz" ifadelerini kullandı.

Bodrum İş İnsanları Derneği Başkanı Mete Yılanlı ise yarışmadan çok iyi projelerin çıkacağına inandığını belirterek, "Gençlerimizin böyle bir projede bir araya gelmesi büyük bir fırsat. Buradan çıkacak birçok proje bizim önümüzü açacak. Güzel bir organizasyon. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Biz de dernek olarak elimizden geldiği kadar maddi manevi destek olmaya çalıştık. Umarız buradan çok farklı oyunlar çıkacak ve ülkemize, milletimize faydalı işler olacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yarışmaya geçildi. 49 yarışmacı, 48 saat sürecek etkinlikte takımlar kurup, kurdukları takım ile yarışıyorlar ve kendilerine verilen görevler doğrultusunda en iyi dijital oyunu hazırlamaya çalışıyorlar. İki gün aralıksız sürecek yarışmanın sonunda akademisyenler ve alan uzmanlarından oluşan jüri, kazananı belirleyecek ve birinciye 30 bin, ikinciye 20 bin ve üçüncüye 10 bin TL tutarında ödül verilecek.