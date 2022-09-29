BMW ve Amazon'dan kritik ortaklık! Asistan değişiyor

BMW ve Amazon güçlerini birleştirmeye karar verdi. Amazon tarafından düzenlenen Devices and Services (Cihazlar ve Hizmetler) etkinliğinde yapılan açıklamaya göre, BMW'nin sesli asistanı Amazon Alexa tabanlı olacak. BMW, özellikle Tesla ve Mercedes gibi güçlü rakiplerini Amazon'un dijital asistanıyla yakalamak istiyor.

BMW sesli asistanı Amazon Alexa tabanlı olacak

BMW ve Amazon arasındaki ortaklık genişliyor. Amazon'un son etkinliğinde duyurulan yeni iş birliği, BMW'nin sesli asistan hizmetini ele aldı. Amazon Alexa tabanlı BMW asistanı geliştirileceğini duyuran anlaşma, önümüzdeki yıllarda uygulamaya konacak. BMW'nin sesli asistanı önümüzdeki iki yıl içinde piyasaya sürmesi bekleniyor.

Amazon'un dijital asistanından destek almak isteyen BMW, her model için ayrı özelliklere yönelebilir. Sesli asistan geliştirmekle uğraşmayacağını düşünürsek, Alman üreticinin araçlarını daha akıllı hale getirmesi kolaylaşacak.

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BMW'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Stephan Durach ortaklık ile ilgili açıklamasında, "BMW ile yapılan bu iş birliği, Alexa Custom Assistant'ın ne için tasarlandığının harika bir örneğidir" dedi.

Durach'a göre, asistanı sıfırdan inşa etmenin maliyeti ve karmaşıklığı olmadan neredeyse her cihaz için özel akıllı asistan geliştirmek mümkün olacak. BMW kullanıcıları ayrıca isterlerse eski BMW sesli asistanını kullanmaya devam edebilecek.

Bu anlaşma sadece BMW'nin yararını olmayacak. Otomobil dünyasındaki payını büyütmeye çalışan Amazon, "arabadaki deneyime hükmetme" fikrini ortaya koydu. E-ticaret devi ayrıca Alexa sesli asistanını kullanan ikinci nesil Echo Auto cihazını duyurdu. Bu cihaz, araçlara üçüncü parti donanım sayesinde Alexa desteği kazandırıyor.

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