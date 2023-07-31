BMW Temmuz 2023 fiyat listesi!

Alman otomobil üreticisi BMW, ülkemizde de oldukça popüler bir durumda. Son dönemde pazarda oldukça hareketli olan şirket, 24 Mayıs günü yeni BMW 5 Serisini tanıttı. Şirket, yeni modellerini de Türkiye pazarına sunacak. İçeriğimizde BMW güncel fiyat listesini oluşturduk.

BMW fiyat listesi (Güncel)

BMW bu yıl içerisinde 5 serisini Türkiye'de de satışa sunacak. Ülkemizdeki ürün yelpazesini genişletmek isteyen şirketin hali hazırda birçok modeli şu anda satılıyor. Elektrikli ve hibrit modelleriyle oluşan BMW fiyat listesi, 30 Temmuz 2023 günü itibariyle güncel bir şekilde hazırlandı. İçeriğimizin her değişimde güncelleneceğini belirtelim.

Neden BMW iX kullanıyorum?

Not: Listeleme bir önceki ayla kıyaslanarak yapılmıştır. Listedeki araçların hepsi otomatiktir.

BMW 1 serisi

Motor – YakıtDonanımHaziranTemmuz118i, BenzinliSport Line1.530.200 TL1.731.700118i, BenzinliM Sport1.606.400 TL1.818.000116d, DizelSport Line1.607.500 TL1.818.800116d, DizelM Sport1.683.200 TL1.904.500

BMW 2 serisi

Motor – YakıtDonanımHaziranTemmuz218i Gran Coupe, BenzinliSport Line1.645.300 TL1.861.900218i Gran Coupe, BenzinliM Sport1.747.000 TL1.976.900216d Gran Coupe, DizelSport Line1.692.900 TL1.916.100216d Gran Coupe, DizelM Sport1.793.800 TL2.030.200218i Active Tourer, BenzinliLuxury Line1.804.400 TL1.982.600218i Active Tourer, BenzinliM Sport1.870.800 TL2.055.600220i Active Tourer, HibritLuxury Line1.826.700 TL2.006.900220i Active Tourer, HibritM Sport1.893.300 TL2.080.100

BMW 3 serisi

Motor – YakıtDonanımHaziranTemmuz320i Sedan, BenzinliM Sport2.592.100 TL2.900.600320i Sedan, BenzinliEdition M Sport2.874.100 TL3.216.200320d xDrive Touring, DizelM Sport3.565.700 TL3.988.900

BMW 4 serisi

Motor – YakıtDonanımHaziranTemmuz420i Coupe, BenzinliM Sport2.794.200 TL3.189.200420i Coupe, BenzinliEdition M Sport3.211.600 TL3.665.500430i xDrive Coupe, BenzinliM Sport3.995.500 TL4.559.000430i xDrive Cabrio, BenzinliM Sport4.318.200 TL4.927.600420i Gran Coupe, BenzinliM Sport2.948.200 TL3.364.800420i Gran Coupe, BenzinliEdition M Sport3.262.000 TL3.722.900430i xDrive Gran Coupe, BenzinliM Sport4.393.000 TL5.012.200

BMW 5 serisi

Motor – YakıtDonanımHaziranTemmuz520i Sedan, BenzinliLuxury Line3.505.000 TL3.885.700520i Sedan, BenzinliM Sport3.554.700 TL3.940.900520i Sedan, BenzinliEdition M Sport3.913.100 TL4.338.200530i xDrive Sedan, HibritLuxury Line5.130.300 TL5.687.000530i xDrive Sedan, HibritM Sport5.208.000 TL5.773.100520d xDrive Sedan, DizelLuxury Line4.988.400 TL5.529.600520d xDrive Sedan, DizelM Sport5.083.000 TL5.634.500530i xDrive Touring, HibritLuxury Line5.073.700 TL5.624.000530i xDrive Touring, HibritM Sport5.131.700 TL5.688.300

BMW 6 serisi

Motor – YakıtDonanımHaziranTemmuz630i Gran Turismo, HibritLuxury Line5.454.100 TL5.991.300630i Gran Turismo, HibritM Sport5.574.100 TL6.123.100

BMW 7 serisi

Motor – YakıtDonanımHaziranTemmuz740d xDrive Sedan, HibritPure Excellence11.054.800 TL11.694.000740d xDrive Sedan, HibritM Excellence11.522.100 TL12.188.300

BMW 8 serisi

Motor – YakıtDonanımHaziranTemmuz840i xDrive Coupe, BenzinliM Sport10.529.100 TL11.566.300840i xDrive Cabrio, BenzinliM Sport11.122.500 TL12.217.200840i xDrive Gran Coupe, BenzinliM Sport11.178.400 TL12.280.200

BMW X1

Motor * YakıtDonanımHaziranTemmuzDrive18i, BenzinliX-Line2.494.800 TL2.740.500sDrive18i, BenzinliM Sport2.556.900 TL2.808.600sDrive20i, BenzinliX-Line2.524.900 TL2.773.600sDrive20i, BenzinliM Sport2.587.000 TL2.841.700xDrive30e, HibritM Sport3.210.600 TL3.527.600xDrive30, ElektrikliX-Line2.709.200 TL2.865.600xDrive30, ElektrikliM Sport2.762.700 TL2.922.200

BMW X2

Motor – YakıtDonanımHaziranTemmuzsDrive18i, BenzinliM Sport X2.018.700 TL2.258.700sDrive18i, BenzinliSpecial Edition M Sport X2.194.100 TL2.454.900

BMW X3

Motor – YakıtDonanımHaziranTemmuzsDrive20i, BenzinliX-Line3.150.700 TL3.566.800sDrive20i, BenzinliM Sport3.398.300 TL3.847.100

BMW X7

Motor – YakıtDonanım HaziranTemmuzxDrive40d, HibritM Excellence13.212.600 TL15.821.400

BMW Z4 Roadster

Motor – YakıtDonanımHaziranTemmuzsDrive30i, BenzinliEdition M Sport3.987.700 TL4.380.400

BMW i4

Motor – YakıtDonanımHaziranTemmuz4 eDrive40, ElektrikM Sport3.804.900 TL4.255.800i4 M50, Elektrik –4.591.400 TL5.043.400

BMW i7

Motor – YakıtDonanımHaziranTemmuzxDrive60 Sedan, ElektrikPure Excellence8.128.300 TL8.598.000xDrive60 Sedan, ElektrikM Excellence8.373.400 TL8.857.300

BMW iX