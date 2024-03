BMW iX2 eDrive20 Türkiye'de satışa çıktı

Elektrikli otomobil dönüşümü tam gaz devam ediyor. BMW'nin Tesla satışlarını sallayan popüler iX serisinin yeni modeli bugün Türkiye'de satışa çıktı. Bizde yeni BMW iX2 eDrive20 fiyatı ve özellikleri dahil tüm detayları paylaşıyoruz…

BMW iX2 eDrive20 fiyatı ve özellikleri

BMW iX2 eDrive20, performans tarafında 204 beygir gücündeki elektrik motoru ve 250 Nm tork ile geliyor. Bu güç paketi ile otomobil 0'dan 100'e sadece 8.6 saniyede ulaşabiliyor. Ayrıca 64,8 kWsa'e varan bataryası tam dolumda WLTP standartlarına göre 478 km menzil sunduğunu da söyleyelim.

Otomobil, 130 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde yalnızca 29 dakikada yüzde 80'e kadar dolum yapabiliyor. Ayrıca 22 kW'a kadar da AC şarj desteği sunuluyor. Bu sayede evinize duvar tipi bir istasyon alırsanız 3 saat 45 dakikada tam dolum yapabiliyorsunuz.

Tasarım kısmında M Sport paketi ile sunulan araç, sportif ve keskin hatları ile öne çıkıyor. Özellikle Iconic Glow kontür aydınlatmalı altıgen BMW Böbrek Izgaraları ve parlak siyah ön hava girişi otomobile ayrı bir estetik katıyor. Arka kısımda yer alan yeni tasarım aydınlatmalar, parlak siyah difüzör ve arka spoiler ise dinamik görünüşü tamamlıyor.

İç mekan ve teknoloji anlamında da birçok kişiyi tatmin edecek gibi gözüküyor. Kokpitin merkezinde yer alan BMW Kavisli Ekran kullanıcılara ergonomik bir deneyim sunarken azaltılmış fiziksel düğmeler sürücünün dikkatini dağıtmadan kontrol sağlamasına olanak tanıyor. Elektrikli ayarlanabilir spor ön koltuklar da konforu artıran ögeler arasında yer alıyor.

BMW iX2 eDrive20, Adaptif LED Farlar, Park Asistanı ve Sürüş Asistanı gibi özellikler ile güvenli sürüşü destekliyor. Ayrıca M Sport Pro paketi, 360 derece Park Asistanı Plus ve Sürüş Asistanı Professional donanımlarıyla geliyor.

BMW iX2 eDrive20 fiyatı ise M Sport tasarım paketiyle 2 milyon 744 bin 500 TL olarak açıklandı.

Teknik ÖzelliklerBMW iX2 eDrive20 KategoriTamamen elektrikli kompakt Spor Aktivite Coupe (SAC)Tasarım PaketiM SportMotor Gücü204 beygirTork250 NmHızlanma (0-100 km/s)8,6 saniyeMaksimum Menzil– 64,8 kWsa'e varan batarya – Ortalama WLTP enerji tüketimi (kW/sa/100 km): 15,3 – 16, 9; – Elektrikli menzil : 439-478 kmŞarj Özellikleri– 130 kW DC ile %80'e 29 dakikada şarj – AC Charging Professional ile 22 kW AC akımında %0-100 3 saat 45 dakikada şarjDış Tasarım Özellikleri– Iconic Glow kontür aydınlatmalı altıgen BMW Böbrek Izgaraları – Parlak siyah ön hava girişi – Yeni tasarım arka aydınlatmalar, parlak siyah difüzör ve arka spoilerİç Tasarım ve Teknoloji– BMW Kavisli Ekran – Yüzer kontrol paneli – Elektrikli ayarlanabilir spor ön koltuklarStandart Donanım– BMW Live Cockpit Plus – Park Asistanı, Sürüş Asistanı – Adaptif LED Farlar, Akustik Koruma – Otomatik Uzun Far Fonksiyonu, Konfor Erişim Sistemi – Elektrikli Ön Koltuklar ve Hafıza Fonksiyonlu Sürücü Koltuğu – Panoramik Cam Tavan, Isıtmalı Ön Koltuklar, Otomatik Açılır Bagaj Kapağı – Kablosuz Şarj Haznesi, Spor Ön Koltuklar, Güneş Korumalı Arka Camlar, Akıllı Telefon ArayüzüOpsiyonel Donanım– M Sport Pro paketi – 360 derece Park Asistanı Plus – AC Charging Professional ile 22 kW AC şarj hızı desteği – Sürüş Asistanı Professional

