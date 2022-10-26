BMW iX ile mutlu muyum?

Otomotiv sektörünün günden güne elektriklendiği bu dönemde içten yanmalı motorlara da veda etmeye başladık. Otomobil üreticilerinin büyük bir kısmı önümüzdeki yıllardan itibaren sadece elektrikli modeller üretecek ve günümüzde bunun altyapısını oluşturmaya hız kesmeden devam ediyorlar. SDN Kurucusu Hakkı Alkan'ın uzun bir süredir kullandığı tam elektrikli BMW iX uzun kullanım testi videosu sizlerle.

BMW iX Uzun Kullanım Testi

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BMW'nin tam elektrikli SUV modeli, gücünü 2 adet elektrikli motordan alıyor. Toplam 500 beygir güce sahip olan motorlar sayesinde 0-100 km/s hızlanma süresi 5 saniyenin altına düşmüş durumda.

Sürücü destek sistemleri ile ilgili detaylı açıklama yapılmasa da yeni modelde şerit asistanı, çarpışma önleme sistemi gibi özelliklerin bulunacağı düşünülüyor. 12.3 inç hayalet kadran ve 14.9 inç dokunmatik medya sistemi bulunan model, 5G teknolojisine sahip ilk premium araç olarak nitelendiriliyor.

EPA standartlarında 480 km'den fazla menzile sahip olduğunu belirten şirket, 200 kW DC hızlı şarj ile 10 dakikada yaklaşık 110 km menzil elde edilebiliyor. Ayrıca hızlı şarj teknolojisi sayesinde batarya 40 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşabiliyor.