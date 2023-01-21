BMW, elektrikli otomobillerin en büyük sorununu çözüyor!

Katı hal batarya, lityum iyon veya lityum polimer pillerde bulunan sıvı veya polimer jel elektrolitler yerine katı elektrotlar ve katı elektrolit kullanan bir pil teknolojisidir. Katı hal pillerin; yanıcılık, sınırlı voltaj, kararsız katı-elektrolit ara faz oluşumu, zayıf döngü performansı gibi lityum-iyon türevlerinin birçok sorunu için potansiyel çözümler sağlayabileceği düşünülüyor.

BMW katı hal pil yatırımlarını artırıyor

Özellikle otomobil şirketleri son dönemde katı hal bataryalar konusundaki çalışmalarını hızlandırmış durumda. Bu konuda çalışmalar yürüten BMW, son olarak Solid Power şirketi ile ortaklık kurduğunu açıklamıştı. Şimdi ise bu ortaklık daha da genişliyor.

Yeni anlaşma kapsamında otomobil üreticisi, Münih yakınlarındaki bulunan Hücre Üretimi Yeterlilik Merkezi'nde (CMCC) tamamen katı hal pillerinin (ASSB) montajı için bir prototip hattı oluşturma lisansı aldı. Prototip hattını kurmadan önce BMW, Solid Power'dan gerekli eğitimi vermesini isteyerek hücre üretim süreçlerini optimize etmeyi amaçlıyor.

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Bavyeralı otomobil üreticisi, yayınlanan basın bülteninde ASSB teknolojisine sahip bir prototip aracı 2025'ten önce hazır hale getirmeyi planladığını duyurdu. Bu süreçte Solid Power ise yıl içerisinde test amaçlı hücreler tedarik edecek.

BMW, önümüzdeki yıllarda otomobillerinin temelini oluşturacak olan Neue Klasse platformunu da katı hal batarylarına uygun şekilde tasarlıyor. Alman üreticinin katı hal bataryaya sahip ilk modelini ne zaman piyasaya süreceğini ise tahmin etmek oldukça güç. BMW bunun için bir süre daha bekleyecek gibi görünüyor.

Devrim niteliğindeki pil teknolojisinden önce ise BMW'den ilk olarak yuvarlak hücrelere sahip Gen6 bataryalarını göreceğiz. Mevcut Gen5 prizmatik hücrelerle karşılaştırıldığında, yeni Gen6 yüzde 30 daha hızlı şarj, yüzde 30 daha fazla menzil ve yüzde 20 daha fazla enerji yoğunluğu vadediyor.

Katı hal batarya teknolojisi üzerinde çalışan bir diğer marka olan Toyota ise ilk modelini 2025 yılında tanıtmayı planlıyor. Peki siz katı hal pil teknolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.