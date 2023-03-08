BMW'den yeni içten yanmalı motor sürprizi!

Birçok üretici artık içten yanmalı motorların gelişimini durdururken BMW ise yeni bir dizel ve benzinli güç ünitesi geliştirmeye hazırlanıyor.

Tüm dünya fosil yakıtlara veda ederken otomotiv endüstirisi de yüzünü elektrikli güç ünitelerine çevirmiş durumda. Son dönemde birçok üretici yeni modellerinde tamamen elektrikli ya da hibrit motorlar tercih ediyor. Hal böyleyken artık otomobil üreticileri içten yanmalı motorları geliştirmeyi bırakmış durumda. Ancak görünen o ki BMW diğer üreticilerle aynı fikirde değil.

BMW'den benzinli ve dizel motorlar için şaşırtan hamle

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'a göre BMW, uzun bir süre daha içten yanmalı motor üretimine devam etmeyi planlıyor. Haberde özellike BMW'nin SUV modellerinin önümüzdeki en az 10 yıl daha benzinli ve dizel güç üniteleri ile satışa sunulacağının altı çiziliyor. Hatta Bavyeralı üreticinin bu amaç doğrultusunda yeni bir platform geliştirdiği iddia edildi.

Gelen bilgilere göre BMW, 2027'den sonraki modeller yeni bir araç platformu üzerinde çalışıyor. Dört, altı ve sekiz silindirli motorlarını güncellemesi beklenen BMW, bu politikasını sadece benzinli değil, özellikle bazı pazarlarda yüksek talep gören dizel motorlar için de sürdürecek.

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BMW, daha önce açıklanan raporlarında 2030 yılına gelindiğinde satışlarının yarısını elektrikli araçların oluşturmasını planladıklarını ifade ediyordu. Yılda yüzbinlerce otomobil satan markanın, 2030 yılına kadar içten yanmalı motorlara sırtını tamamen dönmemesi oldukça anlaşılabilir görünüyor. Sonuçta şirket önümüzdeki en az 10 yıl daha önemli oranda benzinli ve dizel otomobil satmayı sürdürecek.

BMW, benzinli ve dizel motorlar konusunda esnek bir politika izlerken, en büyük rakibi Mercedes-Benz ise benzinli ve dizel modllrini ilerleyen dönemde sadece Çin başta olmak üzere sadece bazı pazarlarda sunmayı planlıyor. Alman üreticinin içten yanmalı motorların geliştirilmesine harcanan parayı kısarak tamamen elektrikli araçlara yöneleceği bilinen bir gerçek.

BMW, içten yanmalı motorlar konusunda diğer markalardan ayrı bir politika izleyecek gibi görünüyor. Bakalım otomotiv endüstrisi önümüzdeki dönemde güç üniteleri konusunda nasıl bir yola girecek. Peki siz benzinli ve dizel motorlara veda edilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. İlgili videoyu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.

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