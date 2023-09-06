BMW CEO'sundan şaşırtan elektrikli otomobil açıklaması: Onlarla rekabet imkansız!

BMW CEO'su Oliver Zipse Çinli üreticilerle olan fiyat rekabetine değindi. CEO'ya göre Avrupalı üreticiler için işler yolunda gitmiyor.

Otomotiv pazarındaki elektriklenme hız kesmeden devam ediyor. Tesla gibi bayrak isimlerin yanı sıra yıllardır bu alanda içten yanmalı motorlarıyla boy gösteren dev firmalar da elektrikli motorlara geçiş yapmaya başladı. Ancak görünüşe göre özellikle Avrupalı üreticileri sıkıntıya sokan bir durum var. Son olarak BMW Ceo'su Oliver Zipse bu konuya değindi.

BMW Ceo'su Çinli firmalarla fiyat rekabetinin imkansız olduğunu söyledi

BMW son dönemde elektrikli otomobillere odaklanan bir şirket konumunda ve ciddi bir pazar payını da elinde bulunduruyor. Ancak görünüşe göre BYD başta olmak üzere Çinli üreticilerin bu alandaki agresif fiyat politikaları Avrupalı şirketleri sıkıntıya sokuyor ve karlarının düşmesine neden oluyor.

BMW Ceo'su Oliver Zipse AB'nin yeni benzinli ve dizel araçlara yönelik katı kısıtlamaların kendilerini Çinli elektrikli otomobil üreticileriyle fiyat rekabetine zorladığını ifade etti. Zipse'ye göre bu fiyat rekabetinin kazanılması temelde imkansız görünüyor. CEO ayrıca temel otomobil segmentinin iki olası sonuçla karşı karşıya kalacağını da söyledi: ya tamamen yok olacak ya da artık Avrupalı ??otomobil firmalarının hakimiyeti altında olmayacak.

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Zipse, BMW'nin henüz bu fiyat savaşından tam olarak etkilenmediğini belirtti. Ancak konuşmasının bir kısmında BYD'nin nisanda Çin'in en çok satan otomobil üreticisi ünvanını elinden aldığı Volkswagen'e atıfta bulundu.

CEO, özellikle premium segmentte kendilerinin Çinli üreticilere karşı ciddi bir avantajının olduğunu ifade ederken, Avrupalı diğer şirketlerin ise giriş ve orta segmentte bu fiyat rekabetinden zarar görmemeleri için yeni yollar bulmaları gerektiğini söyledi.

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