BMW araç geri çağırma kararıyla şaşırttı! İşte etkilenen modeller

Alman otomobil devi BMW, yeni aldığı araç geri çağırma kararıyla şaşırttı. Elektrikli iki modelini geri çağıran üretici, ölümlü kaza riskinden kaçınmanın peşinde. Buna göre geri çağırılan iki elektrikli otomobil ailesi de yangın riski oluşturuyor.

BMW araç geri çağırma kararı ve etkilenen iki elektrikli otomobil ailesi

Elektrikli otomobil konusunda başarılı olan BMW, Tesla sonrasında pazarda etkili markalar arasında. Bu anlamda önemli bir pazar payına sahip olan marka, önemli bir krizin eşiğinde. Her ne kadar araç geri çağırmadan etkilenen elektrikli otomobil modeli iki olsa da kısa sürede bu karar ABD pazarında yankı buldu.

Sorunlu olan iki otomobil serileri 83 iX ve i4'de görülen yangınlar sonrası, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi konu hakkında bir tavsiye raporu hazırladı.

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Buna göre idare, iX xDrive 50, iX M60, i4 eDrive40 ve i4 M50 modellerine listede yer verdi. Listede idare, bu araç modellerine sahip olan kullanıcılara bazı tavsiyelerde yaptı. Buna göre idare kullanıcıların araçları şarj etmemeleri ve garaj gibi kapalı iç alanlara bırakmamalarını istedi. Kısacası kullanıcıların söz konusu modelleri kullanmaması gerekiyor.

BMW ise alınan bu tavsiye kararı sonrası hemen ABD'de sorun yaratan bu modelleri geri çağırdı. Bu modeller ülkemiz de dahil birçok ülkede de yer alıyor. Ancak şu an için BMW araç geri çağırma sorunu pil kaynaklı Buna göre elektrikli otomobillerde yer alan Samsung SDI pil hücreleri yangına neden oluyor. İlk sorun ise Nisan ayında i4 eDrive modelinde karşımıza çıktı. Ancak sorunun büyümesi sonrası BMW, bu pile sahip tüm otomobilleri geri çağırma kararı aldı.

Buna göre bu büyük hatadan etkilenen söz konusu modellere sahip kullanıcılar 19 Eylül tarihine kadar bildirim mektubu alacak. Bu anlamda kullanıcılar mektuba göre araçları geri göndermeye başlayacak. BMW araç geri çağırma kararı ile söz konusu modellerin pillerinde ücretsiz değişim yapacak. Ancak kullanıcılar değişim ve iade hakkı verilip verilmeyeceği ise meçhul.

Son yıllarda Toyota ve Volkswagen gibi otomobil markaları çeşitli nedenlerle araç geri çağırma kararı aldı. Tesla ise tüm pil yangını haberleri ve kazalara karşın şimdilik böyle bir karar almış değil. Peki sizce pilde yaşanan bu yangın ihtimalleri elektrikli otomobil satışlarında soruna neden olur mu? Yorumlarınızı bekliyoruz.