BM'den önemli uyarı! Nükleer santral kontrolden çıktı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın en çok korkutan noktalarından biri de Ukrayna'daki nükleer santraller. Savaşın başladığı dönemde, Çenobil'deki kazaya benzer bir patlama ihtimali tüm dünyayı tedirgin etti. Birleşmiş Milletler Nükleer Şefi ise Ukrayna'daki en büyük nükleer santralin "kontrolden çıktığını" söyledi.

BM Nükleer Şefi: Ukrayna nükleer santrali kontrolden çıktı

Birleşmiş Milletler nükleer santrallerdeki olası bir kazanın önemine dikkat çekiyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi, Rus ve Ukraynalı güçleri olası bir nükleer kazanın felakete yol açabileceği konusunda uyardı.

Ukrayna'da bulunan Zaporijya Nükleer Santralini ziyaret etmek istediklerini söyleyen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü, nükleer kazadan kaçınmak için uzmanların bölgeyi kontrol etmesini talep etti. Ancak bunun için hem Rus hem de Ukraynalı askerlerin güvenlik koridoru oluşturması gerekiyor.

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Zaporizhzhya şehri Ukrayna'da bulunuyor olsa da, tesisin bağlı olduğu bölge 24 Şubat'tan bu yana Rusya'nın kontrolünde. Rafael Grossi açıklamasında, "Santralde nükleer güvenliğin her ilkesi ihlal edildi. Bölge, son derece ciddi ve tehlikelidir" dedi.

BM Nükleer Şefi, nükleer tesisin savaşın aktif olarak devam ettiği bir bölgede bulunduğunu ve nükleer güvenliğin tehlikeye atıldığını söyledi. Ayrıca nükleer maddenin korunmasını sağlamak için denetimler yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yaklaşık 522 km doğusunda bulunan Zaporizhzhya, Ukrayna'daki 15 nükleer reaktörünün en büyüğüne ev sahipliğini yapıyor. Araştırmacılar, 1986 yılında meydana gelen Çernobil kazası gibi bir durumun tekrar yaşanabileceğine inanıyor.

Rafael Grossi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın iş birliğine hazır olduğunu söyledi. Ayrıca her iki ülkenin yetkilileriyle yakın zamanda toplantı yapmak istediklerini belirtti. Yine de Rusya ile Ukrayna'nın bu iş birliğine sıcak bakıp bakmadığı belirsiz.

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