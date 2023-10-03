Bluewalker 3: Gök bilimcileri heyecanlandıran parlak uydu

Bluewalker 3, alçak Dünya yörüngesine atılan devasa bir uydu olarak gökyüzündeki en parlak objelerden biri oldu. Araştırmacılar, bu uyduyu Dünyadan görülebilen en parlak sekizinci yıldız olan Procyon'a benzetiyor. Ancak bu tür uyduların gökyüzü incelemelerine zarar verdiği düşünülüyor.

Son zamanlardaki uzay çalışmaları her yaştan insanın dikkatini çekmeyi başarıyor. Ticari uydulardaki artış ise gökyüzünü de etkiliyor. Gök bilimcileri yakından ilgilendiren uydulardan biri de Bluewalker 3 oluyor. Alçak Dünya yörüngesine atılan devasa uydu Bluewalker 3, gökyüzündeki en parlak objelerden biri oldu. İşte ortaya çıkan detaylar!

Bluewalker 3, en parlak sekizinci yıldız olan Procyon'un parlaklığına sahip!

Geceleri gökyüzü; yıldızlardan, gezegenlerden ve diğer gök cisimlerinden gelen ışıklarla dolu. Araştırmacılar ise bu ışıklar Dünyadan görülebilen en parlak nesnenin tetris bloğuna benzeyen bir iletişim uydusu olduğunu ortaya çıkardı.

Bu araştırma sonucunda Bluwalker 3, en parlak nesnelerden biri oldu. Ayrıca bunun şu an Dünya'dan görülebilen en parlak sekizinci yıldız olan Procyon'un parlaklığına sahip. Bunun nedeni ise 64 metrekare gibi büyük bir gövde alanına ve ışık yansıtma kapasitesine sahip.

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Öte yandan yalnızca Jüpiter, Ay, Venüs ve yedi yıldızın Bluewalker 3'ten daha parlak olduğu söyleniyor. Söz konusu bu parlak ve ortada oluş astronomların hoşuna gitmiyor. Bunun sebebi de böyle objelerin gökyüzü incelemelerine zarar veriyor olması.

AST SpaceMobile tarafından geliştirilen 5G iletişim sisteminin bir parçası olan Bluewalker 3, alçak Dünya yörüngesinde konumlandırılan en büyük ticari anten sistemi olarak kabul ediliyor. Araştırmacılar; havacılık endüstrisi, gök bilimciler ve diğerleri tarafından bu tür uyduların etkisini azaltmak için çaba sarf ettiklerini söylüyor.

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