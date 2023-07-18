Bluesky Platformu Irkçı Kullanıcı Adlarına İzin Verdiği İçin Eleştiriliyor

Elon Musk tarafından satın alınan Twitter'ın rakibi olan Bluesky platformu, ırkçı kullanıcı adlarına izin verdiği için kullanıcıların eleştirilerine maruz kalıyor. Platformda yer alan hakaretlerin cezasız kalması ve ırkçı söylemlerin yaygınlaşması nedeniyle birçok kullanıcı platformu terk etmeyi düşünüyor.

Elon Musk tarafından geçtiğimiz yıl 44 milyar dolara satın alınan Twitter'da ilk olarak esk yönetim kurulu görevinden alınmıştı. Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması ile işinden olan eski CEO Jack Dorsey ise çok geçmeden yeni bir platformla karşımıza çıktı: Bluesky. Ancak son dönemde Twitter rakibi sosyal medya platformunda işler yolunda gitmiyor gibi görünüyor.

Bluesky ırkçı kullanıcı adlarına izin vermekle suçlanıyor

Birçok Bluesky kullanıcısı platformda yer alan hakaretlerden ve ırkçı söylemlerden oldukça şikayetçi. Kullanıcılar, başta siyahi kişilere yapılan ırkçı söylemler olmak üzere platformdaki çoğu hakaretin cezasız kalması konusunda Bluesky yönetimini sorumlu tutuyor ve platformu terk etmeyi düşünüyorlar.

Platform, geçen hafta yaptığı tartışmalı bir güncellemeyle çok sayıda ırkçı, engelli ve transfobik hakareti işaretli kelimeler listesinden çıkarması dolayısıyla eleştirilerin odağı haline geldi. Ancak sonrasında gelen tepkiler üzerine platformda bu konuda yeni bir güncelleme daha yapıldı.

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Bluesky üzerinde yapılan sonra güncelleme ile çoğu yasaklı kelime kullanımdan kaldırılsa da bu durumun sadece yeni kullanıcılar için geçerli olduğu ortaya çıktı. Hali hazırda Bluesky kullanıcı hesapları ise bu durumundan etkilenmemiş gibi görünüyor. Çünkü Bluesky'ın yeni güncellemesinin ardından eski bir kullanıcı, hesap ismini hakaret içeren bir terim olarak değiştirebildi.

Bu gelişme üzerine birçok kullanıcı bu hesabı etiketleyerek, BlueSky'a hesap sordu. Tüm bu gelişmelerden rahatsız olan Bluesky kullanıcıları, şirketin izlediği bu yanlış politikayı protesto ederken, platformu terk etmekle tehdit ediyor. Birçok kullanıcı ayrıca ırkçı ve hakaret içeren söylemler ve hesap isimleri kaldırılana kadar platformda paylaşım yapmayı durdurmuş durumda.

Twitter rakibi olarak sahne alan Bluesky, kısa sürede gösterdiği başarı ile ilgi odağı olsa da ırkçı söylemlere engel olamaması nedeniyle önemli sayıda kullanıcı kaybedebilir gibi görünüyor. Bu konuda plaform tarafından bir özür metni yayınlanmamış olması da ayrı bir eleştiri konusu. Peki siz Bluesky ve ırkçı kullanıcı isimlerine izin verilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.