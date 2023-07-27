Biyobankalar Biyoteknolojinin Temel Unsurudur

Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayisi Bölgesi (BİOSB) ve Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, biyobankaların biyoteknolojinin gelişiminde temel unsurlardan biri olduğunu belirtti. Varlıbaş, biyobankaların biyoteknoloji endüstrisinin gelişimi için araştırmacılara önemli kaynaklar sunduğunu ve endüstrinin büyümesini teşvik ettiğini ifade etti.

Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayisi Bölgesi (BİOSB) ve Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, "Nasıl ki ekonomik sistemin ve gelişiminin temel unsuru bankalarsa biyoteknolojinin gelişiminde temel unsurlardan biri de biyobankalardır." ifadesini kullandı.

BİYOSAD'dan yapılan açıklamaya göre, Varlıbaş, biyoteknolojinin tüm paydaşlarının birleşeceği Biyoteknoloji Vadisi projeleri için Birleşik Krallık-Aberdeen'de NCIMB Biyobanka yetkilileri ile bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Varlıbaş, biyobankaların biyoteknoloji ekosistemindeki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Varlıbaş, şunları kaydetti:

"Nasıl ki ekonomik sistemin ve gelişiminin temel unsuru bankalarsa biyoteknolojinin gelişiminde temel unsurlardan biri biyobankalardır. Bankalarda para güvenle saklanır, finansal işlemler gerçekleştirilir, yatırım ve büyüme teşvik edilir, bu süreçlerde ekonomik istikrarın devamlılığı amaçlanmaktadır. Biyobankalarda ise bitki, hayvan, mikroorganizma örneklerinin genetiği değiştirilmeden saklanması elzemdir. Ayrıca, yeni modifikasyonlarının geliştirilmesi çalışmaları yapılır. Biyobankalarda hücreler gizlilik prensibiyle güven içinde insanlığa uzun yıllar hizmet eder. Bu şekilde biyobankalar biyoteknoloji endüstrisinin gelişimi için araştırmacılara önemli kaynaklar sunar, endüstrinin gelişimini teşvik eder, büyümede motivasyon ve istikrar sağlar."

Varlıbaş, "Genom Çağı" olarak bilinen yüzyılımızda toplum sağlığına yönelik araştırmalar ve sağlık politikalarının belirlenmesinde biyobankaların etkin olduğunu vurgulayarak, "Biyoteknolojik gelişmeler ile birçok hastalığın tanı ve tedavisinin bulunmasında, hastalık dirençlerinin belirlenmesinde, ilaç geliştirme gibi biyoteknolojik ürünlerin üretiminde, genetik bilgilerin artmasıyla kişisel tıbbın daha da gelişmesinde biyobankaların rolü daha da artacaktır." ifadelerini kullandı.

NCIMB yetkilisi Dr. Samanha Law ise Dr. Varlıbaş ile iş birliğinden mutluluk duyacaklarını belirtti.