Bitoniş, İşe Alım Sürecinde Yapay Zeka Algoritmalarını Kullanıyor

İş bulma ve işe alım alanlarında hizmet veren bitoniş platformunu, iş arayanlarla eleman arayanları buluşturmak için kurduklarını ifade eden platform kurucusu Ayşe Kayalı Tütüncüler, "Yenilikçi modelimizle iki kitle arasındaki etkileşimi kolaylaştırarak, doğru işe doğru adayı bulma sürecini optimize ediyoruz. Hem iş arayanlar hem de işverenler için verimli ve hızlı bir işe alım deneyimi sunuyoruz" diye konuştu.

"ADAYLARIN İŞ SÜREÇLERİNİ OPTİMİZE ETMELERİNE YARDIMCI OLUYORUZ"

Dijital dönüşümün İK süreçlerine olan etkisi olarak Tütüncüler, "İK süreçlerinde hızlı ve etkili bir şekilde doğru adayı bulmak, işverenler ve iş arayanlar için büyük öneme sahip. İşe alım süreçlerindeki verimliliği artırmak ve zamanı en iyi şekilde kullanmak için yenilikçi bir yaklaşım sunuyoruz. Gelişmiş yapay zeka algoritmalarıyla işverenlere ihtiyaçlarına en uygun adayları bulma imkanı sağlarken, iş arayanlara da hızlı ve kolay bir şekilde istedikleri işlere ulaşma fırsatı sunuyoruz. İK alanında dijital dönüşümün getirdiği avantajları bitoniş platformunda bir araya getirerek, şirket ve çalışan adaylarının iş süreçlerini optimize etmelerine yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"İHTİYAÇLARI VE BEKLENTİLERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURDUK"

İş bulma ve işe alım alanlarında dijital dönüşümün öncüsü olacaklarını söyleyen Tütüncüler, "Dijital dönüşümün getirdiği avantajları kullanıcılarımızla buluşturmak için çalışıyoruz. Hızlı ve etkili bir şekilde doğru işi ve adayı bulmak, işverenler ve iş arayanlar için büyük öneme sahip. Bu nedenle, bitoniş'i geliştirirken kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini göz önünde bulundurduk. Hem iş arayanların hem de işverenlerin hayatını kolaylaştırarak, onlara daha iyi deneyim sunmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

"PLATFORM ZAMAN VE KAYNAK TASARRUFU SAĞLIYOR"

Kullanıcı dostu mobil uygulaması sayesinde hem beyaz hem de mavi yakalı çalışanların istedikleri işlere kolayca başvurabildiğini ve işverenlerin ihtiyaçlarına en uygun adayları hızlı bir şekilde bulabildiğini belirten Tütüncüler, "bitoniş'in geliştirdiği yapay zeka algoritması, işverenlere ihtiyaçlarına en uygun adayları bulma imkanı sağlayarak, işe alım süreçlerinde zaman ve kaynak tasarrufu sağlıyor. iOS ve Android versiyonları ücretsiz olarak indirilebiliyor ve kullanıcılarına geniş bir iş arama ve işveren bulma ağı sunuyor" dedi.