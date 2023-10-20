Bitlis'te elektrik arıza ekipleri, kış öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) İl Müdürlüğü ekipleri, zorlu geçen kış mevsimi öncesi kırsal alandaki iletkenleri kontrol ediyor.

Teknolojik cihazlarla arızaları tespit eden ekipler, olası kesintiye karşı önlemler alıyor.

Ekiplerin çalışmalarını denetleten VEDAŞ İl Müdürü Bahadır Demir, uzun ve sert geçen kış öncesi bazı tedbirler aldıklarını söyledi.

Personellerinin sürekli sahada olduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

"İletkenlerdeki sesler bazen kulağımızın algılayamadığı şekilde çok ince olabiliyor. Bunları teknolojik cihazlarla tespit edebiliyoruz. Isı kaynaklı arızalar meydana geliyor. Bunları da termal kameralarla tespit ediyoruz. Arıza vermeden değişimini sağlayıp enerji akımını kesintisiz bir şekilde devam ettiriyoruz. Bu cihazlarla şebekelerin röntgenini çekiyoruz. Önümüzde kısıtlı bir zaman var. Personelimizle özverili bir şekilde çalışarak, bölge halkına kesintisiz enerji arzını sağlamayı amaçlıyoruz."