Bitexen Club'ta Gerçekleştirilen Faaliyetlere Dair Rapor Yayınlandı

Bitexen, Bitexen Club'ta 2022 ve 2023 döneminde fan tokenlar çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlere dair rapor yayınlandı. Buna göre, 18 adet fan token için toplamda 1001 adet kampanya, 278 açık artırma ve 961 anket düzenlendi. Ayrıca birçok ödül ve ayrıcalığı barındıran kampanyalarda toplamda 986 bin 454 adet token yakımı gerçekleştirildi. En çok yakılan tokenlar ise sırası ile VAN, URFA, DSK, SKRY ve TUZLA oldu.

Dijital varlık alım-satım platformu Bitexen, avantajlar ile buluşturma noktası Bitexen Club'taki fan tokenları kapsayan bir rapor yayımladı. Bitexen Club'ta 2022 ve 2023 dönemine ait gerçekleştirilen çalışmalara dair yayınlanan raporda, bahsi geçen dönem içerisinde gerçekleştirilen milyonlarca liralık ödül dağıtımları, yüz binlerce token yakımı ve binlerce kampanyaya dair verilere yer verildi.

FUTBOL TAKIMLARINA YÖNELİK KAMPANYA

Raporun verilerine göre, Bitexen Club bünyesinde yer alan 18 adet fan token'a yönelik toplamda 1001 adet kampanya, 278 açık artırma ve 961 anket yer alırken Adana Demirspor için 78, Sivasspor için 77, Kayserispor için 76, Giresunspor için 69 ve Darüşşafaka Spor Kulübü için ise 65 kampanya gerçekleştirildi.

1.9 MİLYON LİRA DEĞERİNDE DAĞITILAN ÖDÜL

Token yakımı ve kilitleme şartları ile katılım sağlanabilen, birçok ödül ve ayrıcalığı barındıran kampanyalarda toplamda 986 bin 454 adet token yakımı gerçekleştirildi. En çok yakılan tokenlar ise sırası ile VAN, URFA, DSK, SKRY ve TUZLA oldu. Bu güne kadar ise hediye çarkından tüm NFT'leri toplayan 19 kişiye toplamda 1.9 milyon lira değerinde token ödülü dağıtıldı.