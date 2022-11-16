Bitcoin yatırımı para kazandırır mı? İşte sonuç

Bitcoin için doğru yatırım ne zaman yapılır? İsviçreli bankacılık kurumu, çoğu yatırımcının para kaybettiğini söyledi.

Son dönemde kripto para dünyasının hareketlenmesinin ardından yatırımcıları için yeni bir döneme girildi. Dünyanın önde gelen bankalarından biri tarafından yürütülen son araştırma ise Bitcoin'e yatırım yapanların çoğunluğunun para kaybettiğini ortaya koydu.

Bitcoin'e para yatıranların çoğu zarar ediyor

İsviçre merkezli Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank of International Settlements) tarafından hazırlanan son rapor, kripto para yatırımcılarını ele aldı. 2015'ten 2022'ye kadar Bitcoin yatırımlarını izleyen kurum, yeni kripto yatırımcılarının yüzde 80'inin "kaçınılmaz olarak para kaybettiğini" belirledi.

Uluslararası Ödemeler Bankası'nın araştırmasına göre ilk yatırımlarını Bitcoin'e yapan ülkeler arasında Türkiye, Singapur, İngiltere ve ABD yer aldı. 35 yaş altındaki "risk arayan" erkeklerin bu yatırımcıları oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca araştırmaya göre bu insanlar, minimum çaba ile büyük getiri sağladıklarını düşünerek kripto para yatırımı yapıyor.

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Uluslararası Ödemeler Bankası, bir kullanıcının kripto borsası uygulaması indirdiğinde yatırım yaptığını öngördü. Bu tahmine göre ise yatırımcıların yüzde 73'ü, Bitcoin'i 20 bin doların altındayken satın aldı.

Ayrıca 900 dolarlık Bitcoin yatırımı yapan ortalama bir kullanıcının 431 dolar veya yüzde 48'lik para kaybı yaşadığı ifade edildi. Ek olarak bu hafta, kriptoya bağlı şirketlerin kar oranları, iki yılın en düşük seviyesine kadar geriledi.

Kripto para endüstrisindeki bu kaybın Çin'deki kripto madenlerinin kapanmasıyla başladığı düşünülüyor. Çin'den sonra Kazakistan da çeşitli sebeplerden dolayı kripto madenciliğine kısıtlama getirmek zorunda kalmıştı.

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