Bitcoin Fiyatı Yüzde 10 Değer Kaybetti

Kripto para dünyasında çalkantı yaşanmaya devam ediyor. Bir süredir rekor üstüne rekor tazeleyen Bitcoin, sadece birkaç saat içerisinde yüzde 10'a yakın değer kaybetti. 13 Nisan akşamı itibarıyla kripto para biriminin fiyatı 62 bin dolara kadar düştü.

Bitcoin fiyatı 62 bin dolara kadar geriledi

CoinMarketCap'in verilerine göre Bitcoin gün içerisinde sert bir düşüş yaşadı. Buna göre geçtiğimiz gün fiyatı 71 bin doları aşan kripto para birimi 62 bin dolara kadar geriledi. Bu rakam, en yüksek seviyesinden yüzde 8'in üzerinde düşüş yaşadığı anlamına geliyor.

Analiz firmaları son haftalarda Bitcoin için artan volatiliteye ve aşağı yönlü riske işaret ediyordu. Örneğin CryptoQuant, gerçekleşmemiş kar marjı gibi temel ölçümlerin Mart sonundan bu yana zayıf kaldığını söyledi.

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Kaiko'nun araştırmasına göre, Bitcoin piyasasındaki volatilite Nisan ayı başından bu yana artıyordu. 59 bin dolardan 71 bin dolara kadar çıkan Bitcoin, fiyat dalgalanmalarının yaşanacağı mesajını veriyordu. 13 Nisan itibarıyla yüzde 8'den fazla değer kaybetmiş durumda.

Geçtiğimiz saatlerde yaşanan düşüş, kripto para piyasasından 920 milyon doların üzerinde likiditeyi sildi. Ancak S&P 500 ve altın gibi standart piyasalarda da düşüş olduğunu belirtmek gerekiyor. Bitcoin dışında ETH, BNB ve Doge gibi diğer popüler kripto paralar da değer kaybetti.

Analistlere göre, tüm zamanların en yüksek seviyeleri kalıcı olmayacak. Sert düşüş, yatırımcıların riskleri yeniden gözden geçirmesi gerektiğini gösteriyor.

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