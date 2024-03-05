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Bitcoin Fiyatı Rekor Kırdı

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Bitcoin, 67 bin doları aşarak 2021'deki rekorunu tazeledi. Kripto para piyasasında yaşanan yükseliş trendiyle birlikte Bitcoin'in fiyatı heyecan yaratıyor.

Son haftalarda herkesin gözü kripto para piyasasında. Zira oldukça hareketli. Bu, yatırımcıları da bir hayli heyecanlandırıyor ve umutlandırıyor. Dünyanın en popüler kripto para birimi Bitcoin ise bir yükseliş trendine girdi. Hatta bununla birlikte rekor da tazeledi. Peki Bitcoin fiyatı ne kadar oldu?

Bitcoin, 67 bin dolar ile rekor tazeledi

Bitcoin, Kasım 2021'de 64 bin doları aşarak ses getiren bir rekora imza atmıştı. Bununla birlikte kripto para dünyasına olan güven artmıştı. Ancak daha sonrasında ciddi bir düşüş sergiledi. Çeşitli finans uzmanları aksini düşünse de pek çok kişi, popüler kripto para biriminin artık yükselmeyeceğini söylüyordu. Ancak Bitcoin, geçtiğimiz haftalarda başlayan yükseliş trendiyle birlikte tekrardan tüm gözleri üzerine çekti. 5 Mart sabahı, 67 bin doları aşarak 2021'deki rekorunu tazeledi.

Kripto para piyasası, Bitcoin'in öncülüğünde önemli bir yükseliş sergiliyor. Öyle ki altcoin dünyasının kralı olarak görülen Ethereum ise 3 bin 500 dolar seviyesini aşarak dikkat çekmeyi başardı. Bitcoin, yükselişini sürdürmeyi başarırsa, fiyatı 70 bin doları aşabilir. Bunu önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Bu noktada kripto para borsasının sürprizler ile dolu olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Yani beklenmedik bir dalgalanma da olabilir.

Ethereum nedir? Nasıl çalışır? Bitcoin'den farkı nedir?

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Not: Bu haberde anlatılanlar bir yatırım tavsiyesi değildir ve yatırım tavsiyesi olarak görülmemelidir.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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