Kripto para dünyasında Bitcoin fiyatı 41 bin doları geçerek TL karşısında yeni bir rekora imza attı. TL bazında 1,2 milyon TL seviyesini aşan Bitcoin, yükselişini sürdürüyor.

Kripto para dünyasında yükseliş sürüyor. Son haftalarda beklenmedik rakamlara ulaşan Bitcoin fiyatı, 41 bin doları geçti. Bu durum ise TL karşısında yeni bir rekora imza atmasını sağladı. Dolar karşısında en yüksek noktasından uzakta olsa da, TL bazında 1,2 milyon TL seviyesini geçmiş durumda.

Bitcoin fiyatı 1,2 milyon TL'yi geçti

Bitcoin, geçtiğimiz hafta bouynca fiyat yükselişini sürdürerek 40 bin doların üzerine çıktı. Binance'e göre lider kripto para birimi şu anda 41 bin 300 dolar civarında işlem görüyor ve haftalık yüzde 10'un üzerinde artış yaşadı.

TL bazında ise daha ilginç durumlar yaşanıyor. Güncel döviz kuruna göre Bitcoin/TL fiyatı 1 milyon 205 bin lirayı aşmayı başardı. Bu da TL karşısında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor.

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Analistler, kripto paralardaki bu artışı ABD'nin sunduğu Bitcoin ETF beklentisine bağlıyor. Şu anda incelenmekte olan çok sayıda ETF başvurusu bulunuyorken, Ocak ayına kadar yükselişin devam etmesi bekleniyor.

Bitcoin vadeli işlemlerine olan ilgi aslında rakamlar üzerinden görülebiliyor. Örneğin vadeli işlemler, kripto paranın 60 bin doları gördüğü 2021'den bu yana ilk kez 4 milyar doları aştı. Artan vadeli işlemler, büyük yatırımcıların da ilgisini bu alana yönlendirdiğini gösteriyor.

Teknik analizler ise Bitcoin'in önümüzdeki haftalarda 42 bin dolara çekilmeden önce 45 bin doları görebileceğini ortaya koydu. Analistler, bir sonraki yükseliş için 40 ila 42 bin dolar seviyesini direnç noktası olarak görüyor.

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Not: Bu haberdeki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.